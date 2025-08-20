OKDIARIO descubre al hermano de Begoña Gómez y a su mujer en la Residencia Real de La Mareta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su familia apuran sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote). Tras permanecer recluido durante varios días, pese a la ola de incendios que asola el país, Sánchez se ha desplazado finalmente a las zonas afectadas por los fuegos. Ha sido una visita fugaz, porque el líder socialista ha regresado en el mismo día a este palacio vacacional, donde se acompaña de su familia prácticamente al completo. Además de su mujer Begoña Gómez y sus hijas, en La Mareta se alojan además los padres del presidente, Pedro y Magdalena, y también su cuñado, Miguel Ángel, con su esposa, a quienes OKDIARIO ha podido captar en una de sus salidas de La Mareta.

El hermano de Begoña Gómez se dedica al mundo audiovisual y trabaja como director de postproducción en cine y series de televisión y plataformas, algunas de gran éxito. Su mujer, Fayette Proper, holandesa, es fundadora y directora de un estudio de interiorismo en Madrid.

Precisamente, su enlace -en junio de 2018- resultó polémico al conocerse que Pedro Sánchez y su mujer habían utilizado el helicóptero oficial, Super Puma, para acudir a la boda, celebrada en un pueblo de La Rioja, Aldeanueva de Cameros. La boda fue civil y contó con unos 85 invitados. La presencia de Sánchez obligó a contar con un fuerte dispositivo de seguridad. Moncloa justificó el uso de la aeronave para ir y volver de un evento privado porque el socialista es presidente las 24 horas del día.

Incendios e imputación de Begoña

Está siendo un verano especialmente difícil para el presidente del Gobierno, que inició sus vacaciones cercado por la conocida como trama del PSOE -la investigación a la red de amaño de contratos públicos a cambio de mordidas que lideraba su ex número tres, Santos Cerdán, actualmente en prisión- además de otros escándalos como la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o las grabaciones a la fontanera del PSOE, Leire Díez.

Igualmente, la corrupción cerca a su entorno familiar. Este lunes, el juez Juan Carlos Peinado imputó a Begoña Gómez un nuevo delito, malversación, por la contratación de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez que ejerce como su secretaria personal en negocios privados. La esposa de Sánchez ya suma cinco imputaciones, además de la mencionada, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, y tendrá que volver a declarar el próximo 11 de septiembre. Hay que recordar que también el hermano del presidente, David Sánchez, está actualmente procesado por tráfico de influencias y prevaricación por su contratación y la de su asesor -también a cargo de Moncloa- por parte de la Diputación de Badajoz.

Además, la actitud de Sánchez durante la semana más crítica de los incendios forestales que atraviesa España ha sido muy cuestionada. El presidente ha permanecido día y noche encerrado en La Mareta y no fue hasta este sábado que presidió, de forma telemática, una reunión de emergencias. El domingo se desplazó a las zonas afectadas por los incendios de Orense y León. Y este martes, a Cáceres y Zamora. En estas visitas, Sánchez ha evitado la autocrítica y ha insistido en un Pacto de Estado por la «emergencia climática» que, en su opinión, es la culpable de los incendios que asolan el país y que ya dejan cuatro fallecidos.

OKDIARIO pudo captar las primeras imágenes del presidente socialista en el interior de La Mareta, mientras arreciaban las críticas por su ausencia en esta crisis. Al contrario que en años anteriores, cuando solía dejarse ver por mercadillos y restaurantes de la zona, Sánchez se ha blindado en el palacio residencial y sus salidas han sido mínimas, en ocasiones, para practicar buceo en playas cercanas.

Además, este periódico también publicó las imágenes de Magdalena, la madre del presidente, disfrutando de sus días de descanso en esta residencia, propiedad de Patrimonio Nacional. En ellas, se la veía en la playa de acceso privado junto a las hijas del presidente del Gobierno.

Según ha podido saber este periódico, Sánchez también se ha visto en La Mareta con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha aprovechado para descansar unos días en la isla, pese a la gravedad de los incendios. Además, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también se encontraría actualmente en este palacio de vacaciones disfrutando del final de sus vacaciones.