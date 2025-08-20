La familia unida jamás será vencida de Sánchez: al completo en La Mareta y a costa del contribuyente

Pedro Sánchez aprovecha sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote) para rodearse de su familia prácticamente al completo. OKDIARIO ha descubierto que, además de su mujer y sus hijas, acompañan al presidente sus padres, Magdalena y Pedro, e incluso su cuñado, Miguel Ángel Gómez. El hermano de Begoña Gómez se encuentra también pasando unos días en la Residencia Real de La Mareta junto a su mujer.

Miguel Ángel se dedica al mundo audiovisual y trabaja como director de postproducción en cine y series de televisión y plataformas, algunas de gran éxito. Su mujer, Fayette Proper, holandesa, es fundadora y directora de un estudio de interiorismo en Madrid.

Precisamente, su enlace -en junio de 2018- resultó polémico al conocerse que Pedro Sánchez y su mujer habían utilizado el helicóptero oficial, Super Puma, para acudir a la boda, celebrada en un pueblo de La Rioja, Aldeanueva de Cameros. La boda fue civil y contó con unos 85 invitados. La presencia de Sánchez obligó a contar con un fuerte dispositivo de seguridad. Moncloa justificó el uso de la aeronave para ir y volver de un evento privado porque el socialista es presidente las 24 horas del día.

Ha sido un verano complicado para Sánchez quien, sin embargo, ha permanecido blindado en este palacio real, reduciendo al mínimo sus apariciones. Si otros años era habitual verle por la zona, este año ha permanecido recluido en La Mareta. En los últimos días se ha conocido además una nueva imputación de Begoña Gómez, por el delito de malversación, que se suma a las de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar a la mujer de Pedro Sánchez el próximo 11 de septiembre.

Hay que recordar que también el hermano del presidente, David Sánchez, está actualmente procesado por tráfico de influencias y prevaricación por su contratación y la de su asesor -también a cargo de Moncloa- por parte de la Diputación de Badajoz.

OKDIARIO pudo captar las primeras imágenes del presidente socialista en el interior de La Mareta, mientras arreciaban las críticas por su ausencia en esta crisis. Al contrario que en años anteriores, cuando solía dejarse ver por mercadillos y restaurantes de la zona, Sánchez se ha blindado en el palacio residencial y sus salidas han sido mínimas, en ocasiones, para practicar buceo en playas cercanas.

Además, este periódico también publicó las imágenes de Magdalena, la madre del presidente, disfrutando de sus días de descanso en esta residencia, propiedad de Patrimonio Nacional. En ellas, se la veía en la playa de acceso privado junto a las hijas del presidente del Gobierno.

Según ha podido saber OKDIARIO, Sánchez también se ha visto en La Mareta con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha aprovechado para descansar unos días en la isla, pese a la gravedad de los incendios. Además, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también se encontraría actualmente en este palacio de vacaciones disfrutando del final de sus vacaciones.