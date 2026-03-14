Cielos nublados y lluvias ocasionales en Andalucía, según AEMET

Cielos muy nubosos dominarán hoy, 14 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, con precipitaciones ocasionales en el tercio oriental y las sierras Béticas. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios en el litoral mediterráneo, mientras que en el resto de la región se prevé un descenso generalizado, notable en las sierras. Los vientos serán flojos a moderados del norte, con poniente moderado a fuerte en el litoral mediterráneo.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 14 de marzo

Cielo nublado y ambiente fresco durante el día en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados y a medida que el sol asome tímidamente a las 07:36, la sensación térmica alcanzará su punto máximo en 22 grados, haciendo que el ambiente se sienta cálido y acogedor. El viento, que soplará del noreste a una velocidad moderada de 15 km/h, aportará un toque de frescura, aunque no se prevén rachas fuertes.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que el sol brille con más fuerza. Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 14 grados al caer la noche. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un 85%, hará que el ambiente se sienta un poco cargado, pero sin llegar a ser incómodo. Con la puesta del sol a las 19:29, los sevillanos podrán disfrutar de una tarde tranquila, ideal para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Córdoba: nubes y viento con posible lluvia

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y una sensación térmica que puede descender aún más. A medida que avanza el día, el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando hasta 20 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en un 35%, especialmente antes del mediodía.

A medida que el sol se eleva, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero la tarde promete ser más tranquila, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados y sin posibilidad de lluvias. Sin embargo, la humedad puede resultar agobiante, llegando hasta el 100%. Es recomendable llevar un paraguas por si acaso y no olvidar una bufanda para combatir el fresco matutino.

En Huelva, cielo despejado y brisa agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados. La brisa del noreste, con una velocidad moderada, aportará una sensación agradable a lo largo del día, sin riesgo de lluvia.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar la suavidad del día puede ser una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de la belleza local.

Cielo nublado con viento fuerte en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 13 grados, que se sentirá un poco más fresca debido a la alta humedad, que alcanzará el 90%. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 35%, aunque no se esperan precipitaciones significativas. El viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Durante la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro con temperaturas que alcanzarán los 18 grados. La sensación térmica será similar, lo que hará que la jornada se sienta agradable. Con 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:37 hasta su puesta a las 19:31, será un buen momento para disfrutar del aire libre, ya que no se prevén lluvias en la tarde-noche.

Jaén: cielo cubierto y lluvia persistente

La jornada en Jaén se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados. A medida que avance el día, la lluvia se mantendrá, aunque la temperatura máxima alcanzará los 14 grados, lo que podría ofrecer un leve respiro en el ambiente fresco.

Con el viento soplando de forma moderada, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender a 8 grados. A pesar de la lluvia, el paisaje jiennense puede ofrecer una belleza especial, así que no dudes en disfrutar de un paseo bajo la lluvia.

Ambiente fresco con nubes y viento en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 14 grados, mientras el cielo se presenta despejado. A medida que avanza la mañana, el mercurio subirá hasta alcanzar los 19 grados y el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, lo que aportará un toque dinámico a la jornada.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y una ligera probabilidad de lluvia, con un 5% de posibilidades de chubascos puntuales. Se recomienda disfrutar del sol durante las horas centrales del día, pero estar atentos a los cambios en el cielo a medida que se acerque la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a los 16 grados.

Granada: cielos grises y lluvias persistentes

La jornada en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 14 grados. La mañana será especialmente lluviosa, con probabilidades de chubascos que se mantendrán a lo largo del día, haciendo que el ambiente se sienta fresco y húmedo.

A medida que avance la tarde, la lluvia se intensificará y las temperaturas no ofrecerán mucho alivio. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa impermeable, ya que el tiempo no dará tregua.

Almería: cielo despejado y nubes al atardecer

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 11 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 20 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable en la tarde, aunque el viento del sur soplará suavemente a 5 km/h.

Sin embargo, la tranquilidad matutina dará paso a un cielo más nublado por la tarde y se prevén algunas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 35 km/h. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a 15 grados.