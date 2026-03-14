Cielo muy nuboso por la mañana en toda la provincia, con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes, acompañadas de tormenta y granizo menudo. Las temperaturas descenderán notablemente, con heladas débiles en el Prepirineo. A medida que avance el día, el cielo tenderá a despejarse. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 14 de marzo

Barcelona: lluvias persistentes y viento variable

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que podría acompañarnos desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 14 grados, el ambiente se sentirá pesado, especialmente con una humedad que alcanzará su punto máximo. A primera hora, el viento soplará suavemente desde el este, pero a medida que avance el día, podría intensificarse, trayendo consigo ráfagas que nos recordarán que el tiempo puede ser caprichoso.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más gris y la posibilidad de chubascos se mantendrá latente, haciendo que el sol se asome como un tímido invitado. La sensación térmica, que podría llegar a sentirse como 15 grados, nos recordará que, aunque el frío se haga presente, la calidez de la luz del día se extenderá hasta la puesta del sol a las 18:56. Así, mientras disfrutamos de las horas de luz, es recomendable tener a mano un paraguas, ya que el tiempo nos invita a estar preparados para cualquier sorpresa.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y lluvia inminente

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un cielo grisáceo y una sensación de inestabilidad en el aire, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Las nubes amenazantes se acumulan y el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando un día que promete ser agitado. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados, creando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que la mañana da paso a la tarde, el contraste se hace evidente: el viento, que sopla a 20 km/h con ráfagas que alcanzan los 35 km/h, intensificará la sensación térmica, que podría descender hasta los 6 grados. La humedad, que alcanzará un 95%, hará que el aire se sienta pesado. Con la lluvia inminente, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde-noche se prevé especialmente lluviosa.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo cubierto y una sensación térmica que se siente más fresca de lo que marcan los termómetros, alcanzando mínimas de 6°C. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que la lluvia nos acompañe hasta el mediodía. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que sumará un toque de frescura al ambiente ya de por sí húmedo, con una humedad relativa que rondará el 90%.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. El cielo seguirá cubierto y aunque las temperaturas máximas llegarán a los 13°C, la sensación térmica podría ser más baja. Con el sol saliendo a las 07:04 y poniéndose a las 18:56, disfrutaremos de casi 12 horas de luz, pero será un día en el que es mejor llevar paraguas y abrigarse bien.

Cielos nublados y probabilidad de lluvia en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta con cielos mayormente nublados y una probabilidad alta de lluvia a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados, con un viento suave del sureste que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Aprovechar el día para dar un paseo es una excelente opción, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. No olvides llevar un paraguas, por si acaso, pero la jornada promete ser agradable en general.