Cielos despejados y posibles chubascos en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán el tiempo en el conjunto del territorio andaluz este 16 de mayo de 2026, aunque la evolución diurna de la nubosidad podría dejar algunos chubascos ocasionales en las sierras Béticas. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, mientras que las máximas descenderán en el litoral mediterráneo y podrían mantenerse estables o incluso ascender en el resto de la región. Los vientos serán flojos y variables, aportando tranquilidad a la jornada.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 16 de mayo

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

La jornada en Sevilla se presenta con un cielo despejado que se despereza lento ante el sol, que saldrá tímidamente a las 07:14. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados al amanecer y los cálidos 28 en su máximo esplendor. La sensación térmica podría ser incluso más elevada, especialmente en la tarde, cuando el ambiente pesará un poco más debido a la humedad que alcanzará el 80%. El viento soplará de manera suave desde el sur, con una velocidad media de 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de tranquilidad.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, brindando un bello espectáculo hasta la puesta del sol a las 21:26. Con una mínima de 15 grados y un apacible ambiente, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un día espléndido en la capital andaluza. Así que, ya lo saben, preparen sus gafas de sol y salgan a disfrutar de este magnífico tiempo.

Córdoba: aire inestable con probabilidad de lluvia

El amanecer en Córdoba trae consigo un aire electrizante, una mezcla de brisa intensa que avanza con fuerza y un cielo que se asoma gris, como si presagiara sorpresas. A medida que avance el día, el tiempo se tornará inestable, con rachas de viento que alcanzarán los 30 km/h y una probabilidad de lluvias que dominará el ambiente.

La mañana lucirá una prometedora temperatura de 12°C, pero en la tarde el termómetro subirá hasta los 26°C, brindando un contraste notable. Sin embargo, la sensación térmica será algo mayor y la humedad alcanzará hasta el 100%, lo que puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para posibles cambios bruscos en el tiempo.

En Huelva, cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable y templado, con un cielo que alternará momentos de nubes ligeras durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 25 grados y aunque hay una leve brisa, no se esperan precipitaciones significativas.

Es un día ideal para pasear por el centro o disfrutar de una tarde al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que se respira. Cualquier actividad diaria se verá favorecida por estas condiciones agradables.

Día variable con posibilidad de lluvia en Cádiz

El día amanece en Cádiz bajo un cielo parcialmente nublado que invita a disfrutar de las primeras horas. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 75% hasta mediodía, lo que sugiere que es recomendable salir con paraguas en mano. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y una máxima de 21°C en la tarde, aunque la sensación térmica podrá registrar hasta 21°C, haciéndolo un día fresco.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá en esa misma tónica, con un 60% de probabilidad de lluvia por la tarde-noche. Además, el viento del sureste soplará a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que podría sorprender a los más desprevenidos. La alta humedad, que en su punto máximo llegará al 90%, hará que el ambiente se sienta pesado, así que será mejor buscar refugio bajo techo durante las lluvias. Con 14 horas de luz, la puesta del sol a las 21:25 ofrecerá un bello cierre a esta jornada variable.

Jaén: cielo despejado y temperaturas agradables

La mañana en Jaén se presenta tranquila, con cielos despejados y una temperatura inicial de 13 grados que se sentirá fresca. A medida que avanza el día, se espera que el sol eleve la temperatura hasta alcanzar una máxima de 23 grados por la tarde, acompañada de brisas suaves que harán aún más placentera la jornada. Llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol será clave para disfrutar al máximo de este espléndido día, perfecto para actividades al aire libre.

Cielo nuboso con sol a mediodía en Málaga

Las primeras horas traen un cielo ligeramente nuboso y una temperatura fresca que ronda los 15 grados. A medida que avanza la mañana, el sol se hará más presente, alcanzando los 22 grados por la tarde, aunque el viento del sureste, con ráfagas de hasta 8 km/h, añadirá una sensación de frescor a la jornada.

No se prevén lluvias durante el día, lo que brinda una excelente oportunidad para disfrutar al aire libre. Sin embargo, se aconseja llevar una chaqueta ligera si se planea salir al anochecer, ya que la temperatura descenderá a 17 grados. La humedad, que variará entre el 50 y el 90 por ciento, podría hacer que la sensación térmica se perciba algo más alta durante las horas centrales del día.

Granada: cielo despejado y gran ambiente

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que rondará los 10 grados. La brisa suave y la humedad en descenso permiten disfrutar de un ambiente agradable al salir de casa. A medida que el día avanza, el sol irá elevando el termómetro hasta alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde, ofreciendo un clima ideal para pasear por la ciudad. No olvides llevar una prenda ligera, ya que al caer la noche, la sensación térmica disminuirá, recordándonos que las temperaturas frescas regresan.

Almería: cielo nublado y tardes soleadas

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado que invitará a disfrutar de la mañana fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados. Con la llegada de la tarde, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 22 grados, mientras una brisa suave del sur, con ráfagas de hasta 8 km/h, aportará un toque de frescura.

Se anticipa un día mayormente tranquilo, sin probabilidades de lluvia ni esta mañana ni por la tarde-noche. Sin embargo, es recomendable aprovechar el sol antes de que baje, para disfrutar de un clima agradable y equilibrado, con una humedad que variará entre un 45 y un 85 por ciento.