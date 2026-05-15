Horario y dónde ver Eurovisión 2026 en directo gratis online y por TV desde España

Ha llegado el momento del año que los amantes de la música han estado esperando. Tras doce meses de larga espera, Eurovisión 2026 ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial. El popular certamen se ha convertido en uno de los eventos más vistos a nivel mundial, año tras año. Y es que artistas de todos los países tienen la oportunidad de presentarse ante el público global y demostrar por qué merecen ser la mejor voz de Europa. Sin embargo, este año será muy diferente para los espectadores españoles que tienen por tradición ver este concurso cada año. Y es que, como ya se anunció de manera oficial, España no participará.

Por primera vez desde su debut, España no participará en el festival tras la decisión de la UER de permitir la participación de Israel. Una triste noticia para los fans españoles de este certamen. Teniendo esto en cuenta, nunca viene mal recordar que el concurso no se emitirá en La 1 de Televisión Española. Cada año, la cadena española es la encargada de emitir las galas para disfrute de los espectadores. Pero, teniendo en cuenta lo sucedido, RTVE ha informado que no realizará ninguna retransmisión. Eso sí, España no es la única que no participará. Países Bajos, Eslovenia e Irlanda también se han bajado de la aventura eurovisiva.

¿Cómo ver ‘Eurovisión 2026’?

España no participará en Eurovisión 2026, pero esto no indica que no haya espectadores españoles que quieran seguir viendo el festival desde casa. Como se informaba, en La 1 no se emitirá ni las semifinales ni la gran final. Eso sí, ninguna otra cadena de la parrilla televisiva de nuestro país ha querido tomar el relevo de RTVE.

Entonces, ¿se puede ver el festival en directo? Pues, la única manera de poder ver el programa es mediante el canal oficial de Eurovisión en YouTube. La emisión es internacional y en abierto, pero se realizará en inglés. El espectador no tendrá la posibilidad de escuchar los comentarios en español de los enviados de prensa. Pues, en España, Julia Valera y Tony Aguilar han sido los encargados de esta labor hasta el año pasado. Una manera diferente de disfrutar de este certamen musical.

Fecha y horario de ‘Eurovisión 2026’

La semana eurovisiva comenzó este pasado martes, 12 de mayo. De esta manera, el público ha podido disfrutar de las semifinales del formato, pues la segunda tuvo lugar el 14 de mayo. Así pues, la gran gala final se realizará este sábado, 16 de mayo. Un encuentro que tendrá lugar en Viena, Austria, y que comenzará a partir de las 21:00 h (una hora antes en las islas Canarias).