Manuela Sanz confiesa que se plantea seguir los pasos de Julia Janeiro: «No me cierro»

Manuela, la hija de Alejandro Sanz, ha reaparecido ante los medios acompañada de su madre, Jaydy Michel. La joven, que siempre ha estado alejada del foco mediático, ha dado un paso al frente y ha ofrecido unas reveladoras declaraciones a la prensa española. Aunque ha tratado de esquivar las preguntas más personales —como, por ejemplo, si ya conoce a Stephanie Cayo, la nueva novia de su padre—, sí que ha despejado una gran incógnita: ¿La veremos debutar en un programa de televisión?

Manuela, la hija de Alejandro Sanz, se plantea debutar en tele

El perfil de Manuela Sanz, aunque sí que ha concedido diversas entrevistas, es todo un misterio. Desde que llegara al mundo, sus padres han tratado de protegerla al máximo para que viviera apartada del foco mediático y que fuera ella la que decidiera, cumplida la mayoría de edad, si quería ser o no un personaje público.

Lo cierto es que, aunque en ocasiones ha dado declaraciones a medios, decidió que su camino fuera más anónimo y por ello estudió Diseño de Moda en México. Además, tras terminar su carrera, desarrolló sus propios proyectos en la industria textil. Es por ello que no ha sido de extrañar que su última aparición haya sido precisamente en un evento de este mundo. Junto a su madre, la joven ha posado en el photocall del 45º aniversario de Lola Casademunt, donde ha atendido a los medios y donde, además de darse un baño de masas, no ha dudado en hablar ante los micrófonos.

Está claro que Manuela ha tenido muy buenos maestros en casa que le han enseñado que aprovechase su apellido, no para lucrarse de ellos, sino para ser un altavoz y ayudar a los demás: «Mis padres me han aconsejado que haga lo mejor que pueda para, con esa exposición, ayudar lo máximo a quien lo necesita e inspirar un poco a lo positivo a los demás. Yo creo que es lo más importante».

Sin embargo, la diseñadora de moda ha apuntado que, pese a estar en un segundo plano en el foco mediático actualmente, no descarta en un futuro dar el salto a la televisión al más puro estilo Julia Janeiro —la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique—. «No lo he pensado, pero no me cierro nunca a nada», ha respondido. Eso sí, ha dicho que, de aceptar una propuesta de este calibre, tendría que ser algo relacionado con la moda.

Finalmente, y aunque ha evitado responder a la pregunta de si conoce ya o no a la nueva novia de su padre, no ha dudado en mostrar el orgullo que siente hacia el intérprete de Corazón Partío: «Al final es parte de mi realidad y es mi normalidad. Para mí, es mi padre y yo creo que me inspiro en él por la gran persona que es, no solamente por el gran talento que tiene».