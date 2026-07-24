¿Quién ha sido mejor Sandokán? Vota por tu actor favorito
La última adaptación de uno de los piratas más famosos de la literatura ha sido un éxito en Telecinco
Sandokán, la última adaptación de las novelas sobre uno de los piratas más famosos de la literatura, ha sido todo un éxito en Telecinco. El estreno de la serie protagonizada Can Yaman consiguió un gran 11,4% de cuota de pantalla el pasado 22 de junio. Pero el actor turco no ha sido el único que ha encarnado a este héroe creado por Emilio Salgari en la literatura. El más famoso, hasta la fecha, fue el actor indio Kabir Bedi, quien interpretó al Tigre de Malasia en la mítica serie de televisión italiana de 1976, un éxito mundial que marcó a toda una generación en España. Luego estuvieron los estadounidenses Steve Reeves y Ray Danton. Vota por tu favorito.
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios