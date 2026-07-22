Reparto completo de ‘Sandokán’, la nueva serie de Can Yaman en Telecinco

El verano ha llegado pisando fuerte a Mediaset España. Apostando siempre por las producciones turcas, la cadena ha presentado el nuevo fenómeno que promete conquistar a los espectadores. Con Can Yaman como protagonista, el público tiene la oportunidad de conocer la trama que envuelve Sandokán. Una producción que ya ha enamorado a la audiencia italiana y a la de Latinoamérica. Por ello, ahora, es el turno de España. Y es que, durante mucho tiempo, los fans españoles del actor han estado pidiendo la emisión de la novela en nuestro país.

Una petición que ya ha sido resuelta. Pues, la serie estrenará su primer capítulo este 22 de julio en horario prime time. Y es que, a partir de las 23:00 h, una hora antes en las Islas Canarias, los fans de Can Yaman tendrán la oportunidad de unirse a esta fascinante aventura. Pero, ¿de qué trata? La historia se sitúa en Borneo, en el año 1841. De esta manera, en uno de sus abordajes, libera a un prisionero que manifiesta que Sandokán es el guerrero que está escrito en la antigua profecía. El encargado de liberar a su pueblo del dominio de los extranjeros.

La vida de Sandokán cambiará para siempre tras llegar a la isla de Labuán. Pues, es ahí donde conoce a Marianna Guillonk, la ‘perla de Labuán’. La atracción entre la pareja es completamente indiscutible desde el primer momento. Y es que será así como comiencen su historia de amor. Pues, además, comparten ideales y objetivos similares. Sin embargo, Lord James Brooke no se los pondrá nada fácil. Una trama que promete no dejar indiferente, sin lugar a duda. ¡Te presentamos al reparto!

Can Yaman es Sandokán

Su personaje se presenta como un hombre carismático y generoso. Un guerrero implacable que tuvo que aprender a sobrevivir solo desde pequeño. Así pues, su objetivo es conseguir la libertad de su pueblo.

Alanah Bloor es Marianna Guillonk

Desde niña ha vivido con todo tipo de privilegios. Siempre ha soñado con una vida repleta de aventuras, pero éstas llegarán junto con Sandokán. Y es que el joven será el que la anime a revelarse y a lograr todo aquello que siempre ha anhelado. Todo ello sumado a la innegable atracción que ha nacido entre ellos.

Ed Westwick es Lord James Brooke

Conocido como «el cazador de piratas», es un hombre despiadado. Hijo menor de una gran estirpe inglesa, ansía un futuro junto a Marianna, la hija del cónsul. Pero la joven tendrá sus ojos y su corazón en Sandokán.

Alessandro Preziosi es Yanez de Gomera

Se presenta como un pirata veterano y fiel compañero de Sandokán. Aunque pueda parecer un hombre duro, guarda un doloroso pasado que no ha logrado superar.

Madeleine Price es Sani

Se trata de la doncella personal de Marianna. Ambas son mejores amigas, a pesar de la diferencia de clases. Y es que, juntas han logrado sobrevivir a un mundo opresivo.