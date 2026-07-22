¿Cuántos capítulos tiene y a qué hora se estrena ‘Sandokan’, la nueva serie de Can Yaman?

Mediaset España continúa renovando su programación para este verano. Apostando siempre por las producciones turcas, la cadena ha presentado el nuevo fenómeno que promete no dejar indiferentes a los espectadores. Can Yaman vuelve a nuestra pequeña pantalla y, en esta ocasión, lo hace para presentar Sandokan. Una producción que ya ha conquistado a la audiencia italiana y a la de Latinoamérica. Por ello, ahora, es el turno de España. Y es que el propio actor llegó a animar, hace unas semanas, a la cadena para que emitiera esta ficción.

«Sandokán está teniendo una acogida fantástica a nivel internacional. De hecho, una de las preguntas que más recibo es cuándo podrá verse en España, y me encantaría poder dar una respuesta. Valoro y agradezco que apostaseis por la serie. ¡Espero que podamos compartir juntos y pronto novedades!», escribió en su cuenta de Instagram. Una petición que ya ha sido resuelta. Pues, la serie estrenará su primer capítulo este 22 de julio en horario prime time. Y es que, a partir de las 23:00 h, una hora antes en las Islas Canarias, los fans de Can Yaman tendrán la oportunidad de unirse a esta fascinante aventura.

¿De qué trata ‘Sandokán?

Tal y como se ha presentado, la producción nos presenta a Can Yaman como un pirata indomable. La historia se sitúa en Borneo, en el año 1841. De esta manera, en uno de sus abordajes, libera a un prisionero que manifiesta que Sandokán es el guerrero que está escrito en la antigua profecía. El encargado de liberar a su pueblo del dominio de los extranjeros.

La vida de Sandokán cambiará para siempre tras llegar a la isla de Labuán. Pues, es ahí donde conoce a Marianna Guillonk, la ‘perla de Labuán’. La atracción entre la pareja es completamente indiscutible desde el primer momento. Y es que será así como comiencen su historia de amor. Pues, además, comparten ideales y objetivos similares. Sin embargo, Lord James Brooke no se los pondrá nada fácil.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Sandokan’?

La producción turca aterriza como uno de los grandes estrenos de la temporada de verano en Telecinco, de eso no cabe duda. Y es que la noche de los miércoles ya cuenta con el sello de Sandokán. Para poder ver los ocho capítulos que dan forma a esta ficción, tan solo será necesario tener sintonizado el canal en la televisión a la hora y día estipulado.

Las entregas se emitirán de manera semanal, por lo que viviremos las aventuras de Sandokán durante dos meses. En el caso de querer ver el estreno en directo, pero no disponer de una televisión, también es posible de manera online. Pues, la aplicación de Mediaset Infinity permite al espectador disfrutar de los contenidos de la cadena. ¡No te lo puedes perder!