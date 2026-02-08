Can Yaman hace una inesperada petición a Mediaset respecto a la serie ‘Sandokan’: «Agradezco que…»

La industria interpretativa turca nos ha presentado, a lo largo de los años y sus ficciones, numerosos rostros que se han convertido en algunos de los más aclamados. Si hablamos de actores estrella, sin lugar a duda, Can Yaman tendría que estar en nuestra lista. Y es que, a sus 36 años, ha logrado conquistar el mercado turco, italiano y español. El artista no tiene miedo a enfrentarse a nuevos retos profesionales, y lo ha dejado claro. De hecho, este 2026 ha llegado a España con el objetivo de promocionar su nueva producción, El Turco. Pero, además, se encuentra trabajando en una producción española con Secuoya Studios: El laberinto de las mariposas.

Can Yaman es un éxito asegurado, no importa cuando leas esto. Y es que, el artista también se ha convertido en un gran reclamo por su carisma, humildad y cercanía con el público. Por ello, siempre atento a las peticiones de su audiencia, recientemente, quiso enviarle un comunicado a los altos cargos de Mediaset España. Y es que, el actor considera que el grupo de comunicación español triunfaría mucho si emitiese Sandokán, una producción en la que participó y que ha tenido mucho éxito a nivel internacional. Eso sí, el artista no hizo este comentario de manera banal.

Can Yaman anima a Mediaset España a emitir ‘Sandokán’

Tal y como ha confesado, muchos de sus seguidores españoles le escriben en redes sociales preguntándole dónde pueden ver este gran éxito audiovisual. Una cuestión que él no puede responder, pues no tiene respuesta para ello. Recordemos, Can Yaman es un actor que trabaja en una producción. No tiene ningún poder sobre los medios de comunicación.

«Sandokán está teniendo una acogida fantástica a nivel internacional. De hecho, una de las preguntas que más recibo es cuándo podrá verse en España, y me encantaría poder dar una respuesta. Valoro y agradezco que apostaseis por la serie. ¡Espero que podamos compartir juntos y pronto novedades!», escribió en sus redes sociales.

Además, revelamos que el artista no habla por hablar. El propio Giampaolo Rossi, director ejecutivo de la RAI, valoró muy positivamente la acogida de la serie en Italia. «Los grandes clásicos nunca pierden su poder de atracción. Es un resultado del que estamos orgullosos: el público ha recompensado un proyecto ambicioso que combina tradición e innovación, respetando el valor histórico de la serie y proyectándola en un lenguaje contemporáneo e internacional», indica según VerTele!.

De momento, hasta la fecha, no hay ninguna confirmación de que se vaya a emitir esta producción en España. Pero, es muy probable que los deseos del público se hagan realidad, pues Mediaset ha adquirido los derechos de la ficción. Quizás, a lo largo de este 2026 seremos testigos del gran estreno. Y es que, sin lugar a duda, los fans de Can Yaman recibirían esta serie con los brazos abiertos. Eso sí, mientras tanto, El Turco se encuentra disponible en nuestro país gracias a la plataforma de Movistar Plus+.