Audiencias de ayer, 22 de julio: Can Yaman arrasa en su regreso y ‘La mirada crítica’ llega al 16 %

La jornada del miércoles dejó dos grandes protagonistas en el terreno de las audiencias: el estreno de Sandokán, con Can Yaman, que sorprendió liderando el prime time de Telecinco, y La mirada crítica, que firmó uno de los datos más altos de toda la programación matinal española. El gran perdedor de la noche fue Maestros de la costura celebrity, que se pegó un baño de realidad volviendo a sus audiencias por debajo del 10 % después de que la semana pasada lograse un máximo histórico que no era más que un sueño, puesto que lo logró gracias a emitirse después del fútbol.

En la franja de access prime time, hay que destacar que Viaje al centro de la tele vuelve a liderar sin problemas, dejando mejores datos que La Revuelta, como ya contamos ayer en el análisis de audiencias de Happy FM. El programa del recuerdo emite cada noche dos capítulos, logrando un 10.6 % en el primero y 13.2 % en la segunda entrega. Con esos datos queda por delante de First Dates, que tras el Mundial está volviendo a ser una de las alegrías de Telecinco. Horizonte, que todavía no se ha marchado de vacaciones, continúa con sus buenos datos y empata con El Hormiguero, que sufre con sus repeticiones y veraniegas con unos datos que en Antena 3 tendrán que empezar a vigilar si quieren luchar con La 1 por liderar el mes.

Audiencias de los programas del ‘access prime time’:

‘Viaje al centro de la tele’: 13.2 % y 1.278.000

‘Viaje al centro de la tele’: 10.6 % y 986.000

‘First dates: Summer’: 10.1 % y 958.000

‘El Hormiguero’: 8.5 % y 811.000

‘Horizonte’: 8.4 % y 795.000

‘Cifras y letras’: 5.9 % y 550.000

‘El Intermedio’: 4 % y 378.000

Sandokán se estrena por todo lo alto en Telecinco

La nueva serie protagonizada por Can Yaman, Sandokán: El tigre de Malasia dio la sorpresa de la noche al liderar el prime time con un 11,4% de cuota y 871.000 espectadores, superando a producciones ya asentadas como ¡Salta! (8,4%) o Horizonte (8,4%). El tirón del actor turco no se quedó solo en el prime time: su segundo episodio de la noche, Sandokán: La perla de Labuan también lideró el late night con un notable 12,5% de cuota y 590.000 espectadores.

Audiencias de los programas del ‘prime time’:

‘Sandokan: El tigre de Malasia’: 11.4 % y 871.000

‘Maestros de la costura celebrity’: 9.3 % y 577.000

‘¡Salta!’: 8.4 % y 548.000

‘Viajeros Cuatro’: 5.6 % y 389.000

‘Lo que la verdad esconde: El caso Asunta’: 5.2 % y 251.000

La mirada crítica, la gran triunfadora de la mañana

Mientras Telecinco celebraba su estreno nocturno, el mismo canal ya había firmado por la mañana uno de los datos más altos de toda la jornada: La mirada crítica anotó un 16% de cuota y 301.000 espectadores, situándose como el programa con mayor cuota de pantalla de toda Telecinco en todo el día, por encima incluso del estreno de Can Yaman.

‘Maestros de la costura Celebrity’, de récord histórico a hundirse

Tras firmar la semana pasada su mejor dato histórico gracias al tirón del Mundial, Maestros de la costura Celebrity regresó a cifras más moderadas este miércoles, con un 9,3% de cuota y 577.000 espectadores, por detrás del especial Viaje al centro de la tele: 70 dúos increíbles, que lideró la noche de La 1 con un 13,2% y 1.278.000 espectadores.

La 1 se impone en el cómputo global del día

Pese a no ganar el prime time, La 1 se hizo con el liderazgo global de la jornada gracias al buen rendimiento de su franja matinal y de sobremesa, con un 12,8% de cuota frente al 12,1% de Antena 3 y el 8,5% de Telecinco. Programas como La Promesa (13,8%), Pasapalabra (17,2%) y La ruleta de la suerte (20,7%) volvieron a confirmar su solidez habitual en sus respectivas franjas.