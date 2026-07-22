Audiencias ayer, 21 de julio: ‘Viaje al centro’ de la tele logra el dato que inquieta a Broncano

La vida sin Mundial 2026 comenzó este lunes 21 de julio para todas las cadenas de televisión, algo que perjudica a La 1, pero que supone un alivio para el resto de canales, que llevan un mes sufriendo por los grandes datos de la multitud de partidos emitidos en abierto. Además, hay que sumarle que España ganó la final, por lo que las audiencias del pasado domingo y las anteriores eliminatorias fueron estratosféricas, dejando en mínimos a programas como El Hormiguero, Pasapalabra y Horizonte, que no han podido pelear contra el deporte. Ya sin celebraciones, La 1 ha podido comprobar que Viaje al centro de la tele es un gran sustituto de La Revuelta, tanto que se ha comenzado su aventura veraniega mejorando los datos de Broncano de los últimos meses.

El show de La 1 terminó su temporada con un 11,6 % y 1.377.000 de audiencia media durante toda la temporada, aunque en los últimos meses ha tenido verdaderos problemas para pasar del 10 % en muchas de las noches en las que se ha enfrentado a los partidos de la Champions, La isla de las tentaciones y también por los cambios de horario de emisión causados por el Mundial 2026. Lo que queda claro es que en este año de ha dejado dos puntos de media. Los peores datos para Broncano y su equipo llegan por culpa de Viaje al centro de la tele, el programa que recupera el archivo histórico de RTVE con un trabajo espectacular de Pedro Santos, su director. El espacio del recuerdo se estrenó ayer con un gran 12.6 % de cuota y 1.277.000 espectadores. De esta manera ya llega marcando terreno y avisando de que repetirá los datos de La Revuelta y que incluso los mejorará en muchas de las noches de este verano.

La segunda posición es para El Hormiguero, que se ha encontrado con un enemigo ya conocido de años anteriores. Pese a todo, las reposiciones de Pablo Motos logran un buen 10.2 % de cuota y siguen siendo una alternativa muy rentable para Antena 3, que no tiene que gastar dinero en un programa que llena la mayoría de sus noches por un coste mucho menor que un programa de estreno.

Por su parte, Horizonte va recuperando terreno poco a poco después de semanas teniendo que enfrentarse a partidos del Mundial 2026. Paco Pérez Caballero y Bea Talegón logran un excelente 8,8 % de cuota en Cuatro, quedándose a dos décimas de First Dates, que se emite en el mismo horario en Telecinco, su cadena hermana mayor.

Cifras y letras vuelve a sacar músculo este verano en La 2 y vence sin problemas a las reposiciones de El intermedio, en laSexta, por casi dos puntos de diferencia.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer, 21 de julio:

‘Viaje al centro de la tele’: 12.6 % y 1.277.000

‘El Hormiguero’: 10.2 % y 1.010.000

‘First dates: Summer’: 9 % y 893.000

‘Horizonte’: 8.8 % y 871.000

‘Cifras y letras’: 5.9 % y 579.000

‘El intermedio’: 4.1 % y 403.000

Chenoa vuelve a triunfar en verano con ‘Dog House’

Chenoa, que es una de las caras más potentes de Antena 3 gracias a Tu cara me suena, se ha convertido en una de las presentadoras de moda gracias a TVE. Tras su debut como conductora de OT en Prime Video, la mallorquina ha demostrado que sirve para todo tipo de formatos. Durante la temporada ha logrado que el concurso The Floor lidere en las noches de la pública y este verano ha vuelto con Dog House, el formato revelación del pasado verano.

El programa de adopciones de perros debuta este año con un gran 12.8 % de cuota de pantalla, superando así a un nuevo capítulo de En tierra lejana, que sigue con su público fiel en Antena 3. Código 10 mantiene su gran momento y se sigue quedando muy cerca del 10 % de cuota en Cuatro.

Telecinco ha decidido confiar en el programa El camino de la verdad para los martes de verano, pero se ha estrenado con un flojo 7.1 % de cuota. Peor le ha ido a laSexta con la serie Saint-Barth, que no ha llegado al cuatro por ciento en ninguno de los tres capítulos que ha emitido durante el prime time y el late night (2.9 % y 221.000, 3.3 % y 151.000 y 3.6 % 93.000)

‘Dog house’: 12.8 % y 859.000

‘En tierra lejana’: 11.4 % y 753.000

‘Código 10’: 9.6 % y 521.000

‘El camino de la verdad (estreno)’: 7.1 % y 507.000

‘Saint-Barth (estreno) 2.9 % y 221.000