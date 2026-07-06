¿Quién es Paco Pérez Caballero? Todo lo que no sabes del sustituto de Iker Jiménez en ‘Horizonte’

Horizonte cambia de caras este verano. Después de cerrar la mejor temporada de su historia, Iker Jiménez y Carmen Porter se han marchado unos días de vacaciones, y el testigo del programa de Cuatro queda en manos de dos rostros muy familiares para la audiencia: Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero. Pero, ¿quién es exactamente este último? Te contamos todo sobre el periodista y criminólogo que asume la conducción del espacio de actualidad revelación de la temporada televisiva y que es uno de los grandes culpables del gran momento de Cuatro, la segunda cadena de Mediaset.

Francisco Pérez Caballero, conocido por todos como Paco, nació en Madrid en 1979. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en criminología, una disciplina que prácticamente lleva en la sangre. Y es que no es un nombre cualquiera dentro del periodismo de sucesos: es hijo del recordado Francisco Pérez Abellán, uno de los criminólogos y periodistas de sucesos más prestigiosos y reconocibles que ha tenido España, lo que marcó desde muy pronto su vocación. Su padre fue uno de los grandes de la televisión, colaborando en programas como Esta noche cruzamos el Mississippi, Crónicas Marcianas y el recordado Día a día, en el que también tenía su sección de sucesos con María Teresa Campos.

Una carrera ligada a los sucesos y el misterio

Su trayectoria profesional ha discurrido siempre en el cruce entre el periodismo de sucesos y la criminología aplicada. Antes de convertirse en un rostro habitual del universo de Iker Jiménez, ejerció como reportero en programas como Día a Día, de Telecinco, y Mirando al Mar y Cada Día, de Antena 3, curtiéndose en la información de calle.

El gran salto llegó al incorporarse al equipo de Cuarto Milenio, en Cuatro, del que forma parte desde hace años. Su papel en las mesas de Horizonte y Cuarto Milenio se centra en el análisis técnico de casos abiertos, sucesos y patrones criminales, aportando datos que sólo un experto como él puede dar de presuntos autores, evaluación de los procedimientos policiales y reconstrucción de los hechos. Entre los seguidores es muy querido, puesto que trabaja con Iker Jiménez desde hace más de 20 años, cuando comenzó su legendario programa Milenio 3, que le convirtió en leyenda de la radio desde la Cadena SER.

Autor de crimen y misterio

Más allá de la televisión, Pérez Caballero ha desarrollado una prolífica carrera como escritor. Es coautor, junto a su padre, del Diccionario Espasa de Asesinos (2002), y firma otros títulos dedicados al crimen y lo inexplicable como Dossier Negro, Inexplicable o Insólito. De hecho, lleva más de una década recorriendo el país para recopilar historias de crimen y misterio con las que tratar de comprender mejor el comportamiento humano. A ello suma su faceta como director de espacios radiofónicos y podcast, siempre en torno a sus grandes temas.

Al frente de ‘Horizonte’ junto a Beatriz Talegón

No es la primera vez que Pérez Caballero se sienta en la silla de presentador. Ya asumió esta responsabilidad durante la Semana Santa de 2026, cuando él y Beatriz Talegón cubrieron la ausencia de Jiménez y Porter, y ahora repiten experiencia durante una semana completa en pleno mes de julio.

Su compañera de conducción, Beatriz Talegón, es también una habitual del formato. Saltó a la primera línea mediática como secretaria general de las Juventudes Socialistas, antes de abandonar el PSOE en 2015, y desde entonces se ha convertido en una polemista muy activa en el debate político. Ambos, piezas clave del equipo, mantendrán la línea editorial del programa en ausencia de sus titulares.

El reto no es pequeño, puesto que Horizonte ha cerrado su mejor temporada, consolidándose como el espacio más visto de Cuatro y superando a Telecinco en muchas noches. Tras esta semana de prueba, la cadena analizará los datos de audiencia para decidir si concede al formato un descanso veraniego antes de su regreso en septiembre con Iker Jiménez y Carmen Porter de nuevo a los mandos.