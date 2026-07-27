Scaloni se desquita tras el Mundial: «Aguantamos baldazos de agua fría de gente que no nos conoce»

Mucho no, muchísimo se ha hablado sobre la final del Mundial 2026 entre España y Argentina y cómo el equipo español superó con creces al argentino. Desde el país sudamericano se han sucedido durante días las teorías conspiranoicas que explicaban de alguna u otra forma el declive de la Albiceleste, suposiciones que colocaban en muchas ocasiones al equipo entrenado por Lionel Scaloni como la víctima de todo tipo de supuestos. Es ahora el seleccionador, algo más de una semana después de lo vivido, el que rompe el silencio para aclararlo todo.

Scaloni ha reconocido que ha necesitado de un tiempo para poder tranquilizarse y encontrar las palabras tras este exigente Mundial 2026, que acabó con derrota en la final pero que le dejó muchas más enseñanzas: «Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar».

«Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida», explica el seleccionador argentino, que pide disculpas en nombre de todo su equipo hacia la afición y el pueblo argentino: «Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa».

Y es que Scaloni recalca que el verdadero premio de su selección es el haber podido demostrar la fuerza con la que pelean sus «muchachos», como él ha hecho referencia en multitud de oportunidades: «El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo».

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Quizá lo más notorio de su mensaje son esos apuntes que hace entre paréntesis, esas manifestaciones que dejan muy a las claras lo vivido por Argentina. «Aunque todo se ponga cuesta arriba», en relación a las múltiples remontadas a las que se han visto abocados los jugadores hasta su camino a la final, donde no pudieron repetir épica, sobre todo «aunque ya no tengas más», como reflexiona el seleccionador, que llegó con un equipo especialmente cansado y agotado al último partido, tras varias prórrogas.

Pero llama poderosamente la atención ese desquite, «el aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce», por las críticas que ha recibido su equipo, la selección argentina, durante todo el Mundial 2026.

Scaloni termina agradeciendo: «Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido. Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro».