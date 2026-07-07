Todo sobre la vida de Scaloni: edad, dónde vive, quién es su pareja, en qué equipos españoles jugó…

Lionel Scaloni (Pujato, Santa Fe, 16 de mayo de 1978) se ha convertido en uno de los entrenadores más respetados en el mundo por su buen hacer al mando de Argentina. El hoy seleccionador de la albiceleste ha hecho historia con la selección tras ganar el Mundial 2022, dos títulos de Copa América y la Finalíssima, también en 2022. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la trayectoria de Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni es uno de los hombres del momento después de conseguir hacer campeona del mundo a Argentina en el pasado Mundial de Qatar y hacer que siga siendo una de las favoritas para conquistar el segundo campeonato del mundo de forma consecutiva en el presente torneo que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Además, a esto hay que sumarle los dos títulos de Copa América conseguidos en 2021 y 2024. Y lo más importante, sacar la mejor versión con la selección de Leo Messi.

Scaloni llegó al banquillo de Argentina después del incendio generado por Sampaoli en el Mundial 2018. El técnico de Santa Fe asumió de forma interina tras haber cosechado éxitos con la sub-20 y su buen hacer a cargo de la absoluta le valió para en pocos meses ganarse un contrato indefinido como seleccionador. Todo ello después de una dilatada trayectoria como futbolista en Newell’s, Estudiantes, Deportivo, West Ham, Racing, Lazio, Mallorca y Atalanta.

Cuántos años tiene Leo Scaloni

Scaloni cumplió el pasado 16 de mayo 48 años.

De dónde es Scaloni

Scaloni nació y creció en la localidad de Pujato, perteneciente al Departamento de San Lorenzo y la provincia de Santa Fe. Está situada a 40 kilómetros de Rosario, ciudad en la que inició su trayectoria como futbolista en Newell’s Old Boys.

Dónde vive y la familia de Leo Scaloni

Scaloni vive la mayor parte del año en Mallorca. Tras jugar en el club balear una temporada (la 2008-2009), decidió comprar una casa y quedarse a vivir en la isla una vez colgó las botas en el año 2015. Scaloni, junto a su mujer Elisa Montero y sus dos hijos (Ian y Noah), vive en la localidad de Bunyola, que está situada en el noroeste de la isla, en la Sierra de Tramuntana.

En qué equipos ha jugado Leo Scaloni

Estos son los equipos en los que ha jugado Scaloni a lo largo de su carrera:

Newel’s Old Boys

Estudiantes de La Plata

Deportivo de la Coruña

West Ham

Racing de Santander

Lazio

Mallorca

Lazio

Atalanta

Palmarés de Scaloni

Scaloni cuenta con un gran palmarés como jugador y entrenador, que es el siguiente:

1 Mundial

2 Copa América

1 Finalíssima

1 Liga española

1 Copa del Rey

2 Supercopa de España

1 Mundial sub-20

Por qué a Argentina se llama ‘La Scaloneta’

A la selección argentina se le conoce como ‘La Scaloneta’ después de los éxitos recientes a los mandos de Lionel Scaloni. Más que un apodo, este nombre tiene que ver con la filosofía y el buen hacer del entrenador, al que todos los jugadores siguen a una. Entre ellos, un Leo Messi que ha mostrado su mejor versión con Argentina de la mano de un técnico que ha sabido escuchar y comprender a los jugadores. Con mano izquierda, la leyenda del Deportivo ha hecho que todos los jugadores le sigan a una. Y los resultados están ahí.