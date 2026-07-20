Scaloni rompe a llorar en rueda de prensa tras dejar entrever que se puede ir de Argentina

Lionel Scaloni compareció completamente roto tras perder la final del Mundial ante España. El seleccionador argentino apenas pudo contener la emoción durante una rueda de prensa marcada por la tristeza, el orgullo hacia sus futbolistas y la incertidumbre sobre su futuro. De hecho, terminó abandonando la sala entre lágrimas, incapaz de continuar respondiendo a las preguntas después de recordar el esfuerzo de un grupo que, según insistió, «lo dio todo hasta el final».

«Estamos tristes. Lo intentamos todo con esas pocas fuerzas que nos quedaban, pero no pudo ser. Faltó muy poquito. Ahora tengo que dar las gracias y seguir. Son momentos para fortalecer a todo el país», arrancó Scaloni, antes de explicar que Argentina llegó a la final muy castigada físicamente. «Pasaron muchas cosas negativas con las lesiones. El desgaste ha sido enorme. Lo dieron todo, pero contra un equipo así, si no llegas en las mejores condiciones, lo puedes padecer. Otro equipo hoy habría perdido de otra manera, pero estoy orgulloso de cómo competimos. Cuando nos marcaron sabíamos que íbamos a llegar hasta el final. Hoy nos toca la parte triste, pero hay que levantarse y seguir».

El técnico también dejó un pequeño recado al arbitraje al referirse a la jugada que precedió al primer gol español. «La primera la puede evitar el árbitro, pero es lo que hay. Yo hablaba con él en un inglés un poco extraño. Es una final del mundo y hay cosas que se pueden evitar», comentó, aunque inmediatamente quiso centrar el foco en el mérito de España. «Hay que darle valor al rival. Fuimos sorteando obstáculos durante todo el Mundial de una manera increíble y hoy se juntaron demasiadas cosas. La primera, que el equipo rival juega muy bien».

Scaloni insistió en que sus jugadores se marchan con la cabeza alta pese al dolor de quedarse a las puertas del título. «Nos duele no haber llevado la Copa, pero es un orgullo cómo hemos competido. Es lo único que se le puede pedir a un jugador de Argentina: que lo dé todo hasta el final». También tuvo palabras de admiración para Leo Messi, que con 39 años volvió a liderar a la albiceleste. «Es una cosa increíble. Tenía claro que iba a jugar hasta cuando él quisiera. Está orgulloso de sus compañeros. Es el mejor jugador que ha pisado un campo de fútbol».

El seleccionador pidió además que su país valore el camino recorrido, aunque reconoció que será difícil convencer a la afición. «Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute de un subcampeonato. Es un triunfo también. Espero y deseo que la gente sea consciente. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario. Le tengo que dar las gracias a este grupo, han sido unos guerreros». Sobre su continuidad, dejó la puerta abierta a cualquier escenario. «No he hablado con Leo y hablaré con el presidente. Tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y tengo que pensar, porque no sé si podré hacer algo tan grande como esto».

Fue la última respuesta. Scaloni no pudo contener más la emoción, rompió a llorar delante de los periodistas y abandonó la sala de prensa entre lágrimas, poniendo el punto final a una comparecencia que reflejó el enorme golpe que supuso para Argentina quedarse a un paso de revalidar el título mundial.