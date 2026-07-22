Scaloni reconoce la derrota ante España con señorío: «Perdimos porque ellos fueron mejores»

Lionel Scaloni reconoció con señorío a su llegada a Argentina ante los medios de comunicación la derrota de la Selección albiceleste el pasado domingo a manos de España en la final del Mundial disputada en Nueva Jersey. Prensa y afición argentina han criticado duramente la victoria de la Selección española con varias teorías conspiranoicas con el árbitro e incluso acusando a sus jugadores de dejarse perder. El técnico argentino se comportó como un señor con sus declaraciones.

«No, perdimos porque ellos fueron mejores, chicos. Hay que reconocerlo, hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros seguramente llegamos justos, es la realidad, pero hay veces que está bueno reconocer, y eso creo que nos va a hacer mejores, sin duda», respondió con firmeza Scaloni tras ser preguntado sobre si Argentina había salido perjudicada en la final por el arbitraje.

«No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Seguiremos dando batalla», añadió el técnico argentino a su llegada a Argentina tras perder la final contra España.

Scaloni habla sobre su futuro en Argentina

Scaloni no quiso dar muchas pistas sobre su futuro como seleccionador argentino: «Yo creo que son cosas que después de un torneo así son normales. Uno lo puede decir, se replantea. Hasta diciembre estamos acá. Creo que lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es la selección, no quién se haga cargo, esté yo o no».

«Tengo claro que el equipo ha dado todo hasta el final. Sin duda, es lo mejor que nos llevamos. Estoy feliz de estar en casa. Se perdió. No fuimos vencedores, pero creo que hay que estar satisfechos. Duele no darle una alegría a la gente. Nosotros jugamos por ellos y nuestras familias. Lo dimos todo», finalizó un emocionado Scaloni tras llegar a su localidad natal para descansar unos días tras un largo Mundial donde volvieron a llegar a la final, aunque esta vez con derrota final.