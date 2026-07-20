Argentina se va del Mundial por la puerta de atrás: plantan a la prensa de su país y sólo Scaloni da la cara

El Mundial de Argentina ha quedado empañado a última hora. En la final, la albiceleste echó a perder todo lo que había ganado durante el campeonato. Siete partidos en los que, más allá de la polémica, habían conseguido demostrar que son una selección con una capacidad enorme de reacción, que son un equipo resiliente y que Messi está incluso por encima de los dioses de este deporte. Pero cuando perdieron, sacaron su peor cara, castigando incluso a sus propios compatriotas.

Más allá del lamentable comportamiento de los jugadores al terminar el partido, que veremos en qué sanciones deriva, la prensa argentina aguantó durante más de hora y media en la zona mixta al término de la final a la espera de los futbolistas. No aparecieron por allí, pese a que FIFA les obliga a hacerlo. Sólo apareció una persona, cuando ya se había visto a los jugadores abandonar por detrás de los paneles de prensa la sala y dirigirse al autobús, que fue Lionel Scaloni.

El seleccionador argentino fue el único en dar la cara. En este caso, tras pasar por rueda de prensa, lo lógico era que no apareciese por la zona mixta, pero quiso justificar con su presencia allí la ausencia de los futbolistas. El aún seleccionador abandonaba el vestuario con su familia y se detenía ante los medios de comunicación españoles a hablar, pese a que ya había comparecido nada más terminar el partido. Mientras tanto, los Messi, Dibu o De Paul, pesos pesados de esta selección, abandonaban por la puerta de atrás el MetLife. Lo hacían sin dirigirse a su pueblo y dejando en espera a los periodistas de su país, que no olvidemos que están trabajando; no de paseo.

Argentina muestra su mal perder

Por si no hubiera quedado bastante dañada la imagen de los futbolistas de la selección de Argentina tras la final del Mundial, dieron aún más motivos para ello. Leandro Paredes venía de emprenderla a golpes con Eric García y Gavi, mientras que Nahuel Molina estaba a punto de pegar con Rodri. Incluso desde el cuerpo técnico se calentaban contra los futbolistas españoles y Messi dejaba una penosa imagen al pedir la expulsión de Cucurella con insistencia nada más ver la roja Enzo Fernández por, presuntamente, taparse la boca para hablar, cuando parece que el futbolista del Real Madrid lo que hace es tirarle un beso.

Precisamente, el capitán de la albiceleste fue el gran ausente tanto de la final como del pospartido. En el primer caso, porque salvo contadísimas ocasiones, estuvo totalmente desaparecido en el encuentro; y en el segundo, porque no es capaz de dar la cara ante la prensa pase lo que pase. No lo hizo en la rueda de prensa previa al partido, pero sí en un acto organizado con FIFA con el trofeo y fans, en el que se abucheó a De la Fuente. Al terminar el partido, Messi prefirió liderar la huida de los suyos, aunque eso supusiera dejar a sus propios compatriotas esperándoles durante casi dos horas de pie y apelotonados entre vallas y cámaras.