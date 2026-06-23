Audiencias ayer, 22 de junio: Iker Jiménez rompe su récord con ‘Horizonte’ y supera a Broncano

El lunes 22 de junio ha sido un día marcado por la actualidad, en concreto por la sentencia para Koldo, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama por el caso Mascarillas. Todos los programas informativos del día se han beneficiado tras conocerse al mediodía las condenas para los tres procesados. Horizonte ha sido el programa que más partido le ha sacado a este asunto, teniendo una esperada entrevista con Aldama en plató en la que ha sacado a la luz muchos de los secretos de la trama del PSOE. El espacio de Cuatro vuelve a superar su propio récord de temporada desde que se emite en la franja del access prime time de lunes a jueves y ya supera a un David Broncano al que la temporada se le está haciendo muy larga y está viendo que su segunda posición en audiencias peligra mucho. También tenemos que mirar a MasterChef, que vivió su final de la 14ª edición de anónimos.

El Hormiguero (12.9 %) vuelve a liderar sin problemas con su particular homenaje al humorista Luis Sánchez Pollack, más recordado como Tip, del mítico dúo Tip y Coll. El espacio de Antena 3 vive completamente tranquilo ante la batalla por la segunda posición del access prime time, donde ayer ganó Iker Jiménez. Horizonte marca un 11.6 % de cuota de pantalla, pulverizando el conseguido por el pasado 8 de junio, cuando marcaron un 10.7 %. El espacio de actualidad de Cuatro sigue sin encontrar su techo y no parece que vaya a dejar de crecer, por lo que La 1 debería pensar en tomar medidas.

Ni la visita de Kira Miró sirvió para animar a La Revuelta (11 %), que en apenas unas semanas ha dejado de vivir tranquilamente con su segunda posición asegurada. Desde comienzos de 2025, el programa de Broncano es incapaz de competir contra El Hormiguero por liderar, habiendo conseguido en dos ocasiones —gracias a Rosalía y Pedro Almodóvar— liderar ante su rival. Pero de eso hace ya mucho tiempo y su pelea ahora es por no ser tercero.

La tabla la cierra First Dates, que sigue con su audiencia fiel, aunque lejos del 10 % que se esperaba que lograse cuando llegó a Telecinco. Es por eso que en Mediaset podrían aprovechar las vacaciones de verano para plantear un cambio de cromos, devolviendo a Sobera a Cuatro y ascendiendo a Iker Jiménez y Carmen Porter a Telecinco. En un día negro para el PSOE, El intermedio no pasa del 6.5 % de cuota de pantalla y el concurso Cifras y letras (5.8%) le sigue pisando los talones desde La 2.

Audiencias de los programas del ‘access prime time’:

‘El Hormiguero’: 12.9 % y 1.496.000

‘Horizonte’: 11.6 % y 1.338.000

‘La Revuelta’: 11 % y 1.292.000

‘First dates: Summer’: 7.7 % y 887.000

‘El Intermedio’: 6.5 % y 753.000

‘Cifras y letras’: 5.8 % y 671.000

‘MasterChef’ vive su final menos vista de la historia

La noche de La 1 sigue sin carburar como debe para una cadena que aspira a liderar, aunque en el mes de junio lo hará gracias a las brutales audiencias del Mundial 2026, pero una vez pase todo, volverá a la normalidad y Antena 3 recuperará su liderato. El programa de cocina celebró ayer la final de su 14.ª edición y lo hace pidiendo a gritos un descanso. Con un 12.6 % de cuota de pantalla y 774.000 espectadores de media, supera en share a En tierra lejana (11.9 % y 882.000), pero pierde en espectadores frente al capítulo de la serie turca, algo que parece imposible que ocurra en una final.

Universo Calleja (9.2 %) vuelve al prime time de Telecinco tras meses de descanso con los programas que quedaron guardados en un cajón. Meritorio cuarto puesto para En guardia (6.9 %), el programa que recreó ayer el terrible asesinato de Consuelo Roig.

LaSexta se queda atrás en un complicado lunes con la emisión de la película Ofrenda a la tormenta (3.6 %), que pelea contra los buenos datos del cine clásico que La 2 emite cada lunes. Ayer, la película El multimillonario se quedó con un gran 3.6 %.

‘MasterChef’: 12.6% 774.000

‘En tierra lejana’: 11.9% 882.000

‘Universo Calleja’: 9.2% 700.000

‘En guardia’: 6.9% 579.0

‘El Taquillazo: Ofrenda a la tormenta’ 3.6% 241.000

‘Cine clásico: El multimillonario’ 3.6% 352.000

‘Pasapalabra’ se enfrenta con su nueva prueba ante el partido de Argentina

El concurso de Antena 3 lideró el pasado viernes con datos espectaculares gracias al estreno de ‘AlaZ’, su nueva prueba final que sustituye al mítico ‘Rosco’, y que se ha llevado buenas críticas por parte del público, que al final es el que manda. En cambio, este lunes tenía un rival muy duro como era el partido entre Argentina y Austria, que emitía La 1 en abierto.

El concurso de Roberto Leal aprueba con nota su segundo examen y marca un muy buen 15.1 %, aunque en ningún momento pudo contra el fútbol, que ganó de calle con un espectacular 31.1 % ante una de las favoritas para la victoria final. ¡Allá tú!, por su parte, también sufre el efecto Messi y se debe conformar con un 7.3 %.