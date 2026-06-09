Audiencias ayer: Iker Jiménez rompe su propio récord y hace máximo gracias a Aldama

Las noches de la televisión se siguen apretando en lo que a audiencias se refiere, algo que en el año 2020 nadie se podía imaginar cuando El Hormiguero dominaba sin rival (sólo las galas de Supervivientes le plantaban cara entonces). En 2026 Pablo Motos sigue liderando, pero la lucha por la segunda posición está cada vez más cara gracias a Iker Jiménez y Carmen Porter, que se han convertido en la gran sorpresa de la temporada. Horizonte vuelve a dar una alegría a Mediaset este lunes, 8 de junio, con un nuevo récord de audiencia en el access prime time. Con la visita de Víctor de Aldama logran romper su máximo histórico en esa franja horaria y acortan distancias con La Revuelta. A David Broncano se le está haciendo muy larga esta temporada, donde ya no compite nunca por liderar y su lucha es por no perder la segunda posición.

La visita del grupo Nancys Rubias (en la que no paró de hablar Mario Vaquerizo en ningún momento) al programa de las hormigas deja un 12.5 % de cuota de pantalla, un dato especialmente bajo, puesto que es habitual que Antena 3 supere sin problemas el 13 y el 14 %. Esta bajada no la sabe aprovechar Broncano, que con un 11.9% se queda a seis décimas de su rival, pero no puede lograr darle caza ni en sus peores momentos. Ahí se demuestra que el show de La 1 no está pasando un buen momento. La gran sorpresa la da Horizonte. Por enésima vez en las últimas semanas, tenemos que contar que Iker Jiménez y los suyos vuelven a superar su récord de audiencia. El pasado jueves, como ya contamos en Happy FM, lo hizo en la franja del prime time con la visita de Florentino Pérez. Ayer lunes, consigue su mejor cuota histórica en la franja del access gracias a un brutal 10.7 % de cuota de pantalla, lo que le convierte en el tercer programa más visto a nivel nacional. Con estos datos es posible que consiga un nuevo sorpasso sobre Broncano en los próximos días. Además, con una audiencia media de 1.451.000 espectadores, consigue su segundo mejor dato histórico de espectadores.

La cuarta posición es para First Dates (8%), que sigue viéndose desde Telecinco como el programa que le sustituye; en Cuatro le supera desde hace semanas, aunque son públicos completamente diferentes. El intermedio (6.9 %) sigue en tierra de nadie y mira de reojo a Cifras y letras, que en La 2 logra un 6 %.

Audiencias de los principales programas del ‘access prime time’

‘El Hormiguero’: 12.5% 1.451.000

‘La Revuelta’: 11.9% 1.371.000

‘Horizonte’: 10.7% 1.232.000

‘First dates’: 8% 925.000

‘El Intermedio’: 6.9% 801.000

‘Cifras y letras’: 6% 698.000

‘La isla de las tentaciones’ lidera una vez más frente a ‘MasterChef’

Donde no hay dudas es en la segunda parte de la noche. Un lunes más, el programa de parejas supera el 14 % de cuota de pantalla y lidera sin que haya ninguna otra oferta que se acerque a sus datos. La segunda plaza sí que está competida, donde el duelo se juega entre la serie En tierra lejana y MasterChef. La serie turca empata en cuota de pantalla con el talent de cocina, pero le supera por 152.000 espectadores de media. Como toca recordar cada semana, la serie termina mucho antes que el programa de La 1, de ahí que acumule más espectadores.

MasterChef (11.4 %) no consigue vencer a la ficción otomana ni en la semifinal, dejando claro que está sufriendo un enorme desgaste del formato y pide a gritos un descanso. El cuarto puesto es para En Guardia (5.8 %), el programa dedicado a los crímenes en Cuatro, que mantiene sus buenos datos desde su regreso al prime time. Le sigue de cerca la película En acto de servicio (5.7 %), en laSexta.

Además, como cada lunes, el ciclo de cine clásico de La 2 destaca, esta vez con la película Los caballeros las prefieren rubias, que lleva a la cadena pública al 4.1 % de cuota de pantalla.

‘La isla de las tentaciones’: 14.4 % y 926.000

‘En tierra lejana’: 11.4 % y 843.000

‘MasterChef’: 11.4 % y 691.000

‘En guardia’: Los crímenes de Xermade: 5.8 % y 485.000

‘El Taquillazo’: ‘En acto de servicio:’ 5.7 % y 429.000

‘Cine clásico’: ‘Los caballeros las prefieren rubias’: 4.1 % y 421.000