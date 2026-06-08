El crimen ocurrido en Burgas (Xermade, Lugo) no fue un suceso común; fue una explosión de violencia desmedida que marcó un antes y un después en la historia policial gallega y que dejó huella en los poquísimos vecinos de aquella pequeña localidad. La tranquilidad de una pequeña aldea lucense se hizo añicos cuando dos personas fueron salvajemente asesinadas en su propio domicilio, dejando tras de sí un escenario dantesco que desató una de las cazas al hombre más complejas de los últimos tiempos. El programa En Guardia: Mujeres contra el crimen se adentra en este sangriento suceso ocurrido en el año 2012 y que dejó cuatro fallecidos. Además, este reportaje llega apenas unas semanas después de la muerte de Domilita, la única superviviente de aquella masacre y que lo pudo contar por un error de los criminales.

Nadie podía imaginarse en la noche de aquel 22 de febrero del 2012 lo que iba a pasar. Dos personas entraron en la casa en la que vivían Eulogio Hermida con sus madres: Víctor, de 74 años, que falleció, y a su madre, Domitila, de 77. Padre e hijo no lograron sobrevivir a los atacantes, mientras que la mujer pudo hacerlo gracias a que los asesinos pensaron que estaba muerta, pero tuvo que vivir 12 horas de agonía hasta que un amigo de la familia entró en la casa y descubrió la dantesca escena con dos muertos y una anciana que había sido torturada.

Los sospechosos de aquella masacre fueron dos jóvenes: Brais Lozano, de 24 años, y Juan José Calaza, de 34 años. Al haber pasado dos meses del crimen, Brais hacía vida normal y fue detenido antes de marcharse de viaje a Ibiza. Ambos eran ya delincuentes relacionados con el mundo de la droga, por lo que el móvil de estos asesinatos era robar la droga y el dinero que Eulogio guardaba en su casa.

Juan José Calaza, al que conocían como ‘El pibe’, falleció en el año 2014 víctima de un infarto cuando estaba ingresado en prisión a la espera del juicio. Brais, el otro detenido, fue el único que acudió ante el juez y todavía paga por aquello, ya que con 39 años sigue en la cárcel.

Brais fue condenado a 56 años de prisión y a pagar más de 200.000 euros a Domitila, que volvió a su pueblo y vivió allí los últimos años de su vida junto a su hija y a su pareja. Falleció el pasado mes de mayo de 2026 a la edad de 91 años.

El milagro del superviviente sorpresa

El gran giro de esta trágica historia es la existencia de un superviviente sorpresa. En mitad de la masacre, una de las víctimas logró salvar la vida milagrosamente, convirtiéndose en una pieza clave, pero profundamente traumatizada, para el devenir de las pesquisas.

La reconstrucción de los hechos que ofrecerá Cuatro desgranará paso a paso cómo se ejecutaron los dos brutales asesinatos y el infierno psicológico que rodeó a la investigación para encajar las piezas de un puzle criminal donde los motivos económicos y las rencillas vecinales se entrelazaron de la forma más macabra imaginable.

Testimonios directos: Los agentes que vivieron la pesadilla

El programa contará con los testimonios exclusivos de las agentes y guardias civiles que lideraron la investigación sobre el terreno en Lugo.

La crudeza del escenario: Los espectadores escucharán de primera mano el impacto psicológico que supuso enfrentarse a una escena del crimen tan dantesca.

Los espectadores escucharán de primera mano el impacto psicológico que supuso enfrentarse a una escena del crimen tan dantesca. La presión del reloj: Los investigadores desvelarán los giros de guion, las pistas falsas y las complejas técnicas forenses que permitieron romper el silencio de la aldea y cercar a los culpables.

Todo ello se podrá ver a partir de las 22:50 h, después de Horizonte, en una nueva entrega de En Guardia, en Cuatro.