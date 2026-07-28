¡Feliz Día de Cantabria! Las mejores frases e imágenes para felicitar y celebrar con los cántabros
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El Día de las Instituciones de Cantabria, conocido también como Día de Cantabria, se celebra cada 28 de julio en Puente San Miguel (Reocín). Esta conmemoración fue aprobada por unanimidad por la entonces Asamblea Regional de Cantabria en octubre de 1993. La fecha conmemora la constitución de la Provincia de Cantabria el 28 de julio de 1778, en la histórica Casa de Juntas de Puente San Miguel, donde todavía hoy se celebran los actos institucionales.
Aquella provincia, vigente hasta 1801, está considerada el precedente de la actual comunidad autónoma, ya que reunió por primera vez a la mayor parte del territorio cántabro bajo una misma organización administrativa. Este proceso tuvo su origen en el histórico Pleito de los Nueve Valles, un movimiento que favoreció la unión de los distintos territorios de Cantabria y sentó las bases de su identidad institucional.
¡Feliz Día de Cantabria!
El segundo domingo de agosto, la localidad de Cabezón de la Sal acoge la celebración del Día de Cantabria, una de las fiestas más representativas de la comunidad. En sus inicios recibió el nombre de Día de la Montaña, denominación con la que antiguamente se conocía a la actual Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando aún era la provincia de Santander. En 1972 fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.
Ésta emblemática celebración nació gracias al impulso del entonces alcalde de Cabezón de la Sal, Ambrosio Calzada Hernández, junto a un grupo de jóvenes del municipio. Su objetivo era crear un encuentro que pusiera en valor las costumbres, la cultura, la artesanía y el rico patrimonio etnográfico de Cantabria. ¡Feliz Día de Cantabria! Donde el mar y la montaña se dan la mano para crear un paraíso.
- Hoy celebramos una tierra donde cada amanecer tiene sabor a mar y aroma a montaña.
- Cantabria no solo se visita, se vive. ¡Feliz día!
- Orgullosos de una tierra que guarda algunos de los paisajes más bellos de España.
- Que nunca falte el orgullo de pertenecer a la tierra de Altamira y del mar Cantábrico.
- ¡Feliz Día de Cantabria! Un rincón donde la naturaleza siempre gana.
- Desde los Picos de Europa hasta la costa infinita, hoy todo es motivo de celebración.
- Cantabria es verde, azul y eterna. ¡Feliz día!
- Hoy celebramos la tierra donde cada camino lleva a un paisaje inolvidable.
- Feliz Día de Cantabria, donde cada pueblo esconde una historia que merece ser contada.
- Entre acantilados, playas y montañas, Cantabria enamora todos los días.
- Que el rugido del Cantábrico y la calma de sus valles llenen tu corazón de alegría.
- Hoy brindamos por la tierra de las cuevas milenarias y los paisajes infinitos.
- ¡Feliz Día de Cantabria! Donde la naturaleza siempre ofrece el mejor espectáculo.
- Cantabria es el lugar donde el verde nunca pasa de moda.
- Que nunca falte una escapada por Santillana del Mar, Comillas o San Vicente de la Barquera.
- Hoy celebramos una tierra que sabe conquistar con su belleza y su historia.
- Cantabria tiene el regalo de sorprender en cada rincón.
- ¡Feliz Día de Cantabria! Tierra de tradición, mar, montaña y buena gente.
- Que hoy el orgullo cántabro se sienta desde Castro Urdiales hasta Unquera.
- Hay lugares bonitos… y luego está Cantabria.
- Cantabria es ese lugar donde siempre apetece volver.
- Feliz Día de Cantabria, donde el horizonte siempre tiene algo especial.
- Hoy es el día perfecto para disfrutar de una buena soba, un paseo y el sonido del mar.
- Que nunca perdamos el privilegio de disfrutar de esta tierra maravillosa.
- Cantabria es historia, naturaleza y tradición en estado puro.
- ¡Feliz Día de Cantabria! Que el Faro del Caballo, los acantilados y sus playas sigan maravillando al mundo.
- Hoy celebramos una tierra donde cada estación del año tiene su propia magia.
- Desde Cabárceno hasta Fuente Dé, Cantabria siempre sorprende.
- Orgullosos de una tierra donde el verde parece no tener fin.
- Que la brisa del Cantábrico llene tu día de felicidad.
- Hoy celebramos la tierra de los prados infinitos y las olas que nunca descansan.
- Cantabria es un pequeño paraíso con un corazón enorme.
- Feliz Día de Cantabria, donde la naturaleza habla en cada rincón.
- Una tierra capaz de conquistar con una sola mirada.
- Hoy celebramos el lugar donde el mar abraza las montañas.
- Que el sabor del queso, las anchoas y los sobaos nos recuerde lo especial que es Cantabria.
- Cantabria siempre encuentra la forma de enamorar a quien la descubre.
- Feliz Día de Cantabria, una tierra donde la tradición sigue muy viva.
- Desde los valles pasiegos hasta las playas de Noja, hoy todo es celebración.
- Que el orgullo por Cantabria crezca tanto como sus montañas.
- Cantabria tiene playas para soñar y montañas para inspirar.
- Que nunca falte el orgullo de vivir o amar esta tierra única.
- Feliz Día de Cantabria, donde cada ola cuenta una historia y cada montaña guarda un secreto.
- Hoy celebramos el privilegio de tener una tierra que lo tiene todo: mar, montaña, cultura, gastronomía y un corazón inmenso. ¡Viva Cantabria!