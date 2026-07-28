¡Feliz Día de Cantabria! Las mejores frases e imágenes para felicitar y celebrar con los cántabros

El Día de las Instituciones de Cantabria, conocido también como Día de Cantabria, se celebra cada 28 de julio en Puente San Miguel (Reocín). Esta conmemoración fue aprobada por unanimidad por la entonces Asamblea Regional de Cantabria en octubre de 1993. La fecha conmemora la constitución de la Provincia de Cantabria el 28 de julio de 1778, en la histórica Casa de Juntas de Puente San Miguel, donde todavía hoy se celebran los actos institucionales.

Aquella provincia, vigente hasta 1801, está considerada el precedente de la actual comunidad autónoma, ya que reunió por primera vez a la mayor parte del territorio cántabro bajo una misma organización administrativa. Este proceso tuvo su origen en el histórico Pleito de los Nueve Valles, un movimiento que favoreció la unión de los distintos territorios de Cantabria y sentó las bases de su identidad institucional.

¡Feliz Día de Cantabria!

El segundo domingo de agosto, la localidad de Cabezón de la Sal acoge la celebración del Día de Cantabria, una de las fiestas más representativas de la comunidad. En sus inicios recibió el nombre de Día de la Montaña, denominación con la que antiguamente se conocía a la actual Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando aún era la provincia de Santander. En 1972 fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Ésta emblemática celebración nació gracias al impulso del entonces alcalde de Cabezón de la Sal, Ambrosio Calzada Hernández, junto a un grupo de jóvenes del municipio. Su objetivo era crear un encuentro que pusiera en valor las costumbres, la cultura, la artesanía y el rico patrimonio etnográfico de Cantabria. ¡Feliz Día de Cantabria! Donde el mar y la montaña se dan la mano para crear un paraíso.