La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia. El pasado viernes 24 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 872 de La Promesa. De esta forma, han podido ver cómo Julio ordena a Ricardo planchar una prenda, mientras que Máximo continúa interesado en que Curro trabaje para él. Es más que evidente que el duque de Buenaventura está convencido de que el joven tiene un brillante futuro laboral por delante, y así se lo hace saber a Lorenzo. María Fernández parece tener claro cómo llamará a su hija. Así pues, hace saber a Carlo y al padre Samuel que el nombre escogido es Jana.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos tenido la oportunidad de ver cómo Tomasa presencia una bronca de Leocadia a Petra por dejadez de funciones, mientras que Ciro saca a relucir su deseo de ser padre ante Manuel y Julieta. Todo ello mientras Adriano confiesa a Martina que está muy a gusto sin Jacobo de por medio, mientras que Ángela se encarga de Máximo sin saber qué les une, puesto que no se fía en absoluto de él. Y así se lo hace saber.

¿Qué sucede en el capítulo 873 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 27 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo Ciro propone a Julieta y a Manuel hacer un manual para averías, y a ambos les parece genial. Petra lamenta la jugarreta de su hermana Tomasa, mientras las cocineras logran vengarse de Julio. Alonso teme que Máximo termine consiguiendo que los chicos se vayan, pero es ley de vida.

Al no estar Jacobo, Martina y Adriano disfrutan al máximo de su amor. Leocadia trata de abrirle los ojos a Ángela sobre las manipulaciones de Máximo, pero la joven no duda en defender al duque. En el servicio, la autoridad de Tomasa se vuelve tiránica, provocando trampas por parte de las cocineras que Cristóbal trata de mitigar.

Lorenzo y Ciro brindan porque su plan ha empezado a la perfección, mientras que el capitán se muestra decidido a ayudarla a hacerse con los mandos. Después de tanta tensión, Samuel no duda un solo segundo en besar a María Fernández y ella le devuelve el beso. Pero no todo queda ahí, puesto que Carlo los ve y se queda sin palabras. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.