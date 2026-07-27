Los grandes del ciclismo renuncian a la Vuelta por los disturbios propalestinos del año pasado agitados por el Gobierno

La Vuelta a España de 2026 va camino de tener un serio problema de participación de estrellas internacionales del pelotón. Los acontecimientos vividos en 2025, cuando no se pudo terminar la etapa final en Madrid por culpa de los manifestantes en favor de Gaza impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y la inseguridad vivida por los deportistas han desembocado en una decisión fatal para los aficionados al ciclismo en España. Es probable que la ronda ibérica tenga la peor participación de ciclistas de relumbrón en décadas.

Muchos ciclistas se pronunciaron el domingo al término del Tour de Francia sobre qué harán el resto de la temporada y las respuestas de muchos de ellos fueron desoladoras para los intereses de la Vuelta a España. Muy pocos ciclistas se apuntan por el momento tras los incidentes vividos la pasada temporada en las calles de Madrid y durante algunas etapas en País Vasco y Galicia.

El vigente campeón Jonas Vingegaard no defenderá su título en España, mientras que a día de hoy se duda y mucho de la presencia de cualquiera de los tres integrantes del podio del último Tour de Francia. Ni Tadej Pogacar ni Remco Evenepoel ni Isaac del Toro han confirmado su presencia en la tercera ‘grande’ de la temporada del ciclismo.

«Si la Vuelta empezara mañana, no iría. Con solo unas pocas semanas por delante, aún no he decidido. Estaré en casa esta semana. Tengo algunas cosas que atender, algunos ciclistas vendrán, y veré a Urska (su pareja) en el Tour», dijo un Tadej Pogacar que ha visto cómo la carrera comenzará en la puerta de su residencia habitual en Mónaco como un guiño para seducirle.

Pese a las facilidades, el esloveno no vende barata su piel y eso que ganar este año en la Vuelta será mucho más sencillo que otros años. Del podio del año anterior está previsto que compita el portugués Joao Almeida y muchos esperan que esta temporada sea la gran oportunidad para que los ciclistas locales como Enric Mas, Carlos Rodríguez o Mikel Landa puedan brillar ante la ausencia de estrellas internacionales.

La Vuelta se queda sin atractivos

Los únicos ciclistas con cartel mediático inscritos son Wout van Aert –quien se quedó fuera del Tour por una caída–, Mads Pedersen –flamante maillot verde en París– y Primoz Roglic –cuatro veces ganador de la Vuelta, pero de capa caída a sus 36 años–. El resto de ciclistas de primer nivel, por el momento, parece haberse dado mus por los problemas organizativos que vivió la carrera en 2025.

Hay que recordar que varias etapas quedaron recortadas por los manifestantes y que en múltiples ocasiones se puso en peligro la integridad de los ciclistas invadiendo la calzada. La guinda fue la suspensión de la etapa final en Madrid por culpa del boicot a un equipo, el Israel Premier Tech, que no tuvo ningún problema en competir en el resto de la geografía europea.

Las manifestaciones propalestinas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez tuvieron una repercusión internacional que ahora va a pagar la mejor prueba ciclista de España. La Vuelta sufrirá en diferido aquellos excesos que las autoridades permitieron y que hicieron que gran parte del pelotón pusiese la cruz a la ronda.

Perico Delgado ya lo avisó

Uno de los que más se mojó en la polémica surgida con los manifestantes en la última Vuelta a España fue Perico Delgado, a quien grupos de izquierda intentaron expulsarle de TVE por pronosticar lo que ahora está sucediendo con la ronda española.

«Lamentable lo que está pasando porque todo el mundo tiene derecho a protestar, pero también hay que respetar al ajeno. No se está respetando nada de eso en esta Vuelta a España y la imagen que estamos dando al mundo es lamentable en un país democrático», dijo Perico Delgado en la retransmisión de la última etapa de la Vuelta a España 2025.

⁦@rtve⁩ corta con publicidad a Perico Delgado cuando el Exciclista critica a los partidos políticos “q fomentan el odio en un país q se llama democracia” durante las protestas radicales y violentas pro palestinas. El boicot a la Vuelta interrumpe la última etapa en Madrid. pic.twitter.com/LHlgKGbfqI — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) September 14, 2025

El mítico ciclista segoviano, de hecho, fue cortado por la Televisión Pública en una intervención donde criticaba el papel de los políticos en todo este asunto. «Lo peor es que algunos partidos políticos fomenten este odio y estas ganas de separar al país y a los españoles y esto es indignante», dijo mientras entraba una pausa publicitaria.

Por desgracia para los aficionados al ciclismo, los pronósticos de Perico Delgado van camino de cumplirse con una participación que apunta a fiasco para la Vuelta a España. Veremos si los ciclistas se replantean su postura y la organización es capaz de volver a ganarse su confianza en un 2026 que, sin estrellas sobre el papel, será de vacas flacas.