Así es Jonas Vingegaard: su edad, cuánto gana, de dónde es, su pareja y sus hijos

Jonas Vingegaard, con sus innumerables triunfos y su grandeza en mundo del ciclismo, se ha convertido en uno de los competidores más carismáticos e importantes del momento. El corredor del equipo Team Visma afrontará, un año más, la gran prueba por excelencia del calendario con el objetivo de alzarse hasta el puesto más alto del podio.

De dónde es y dónde vive y cuántos años tiene Jonas Vingegaard

El corredor nació en Hillerslev, Dinamarca, y es hijo de Karina y Claus Vingegaard, un constructor de instalaciones para la cría de salmón que solía practicar, en sus tiempos libres, ciclismo, al menos dos o tres veces por semana, e incluso llevó a su hijo Jonas de pequeño a disfrutar de la Vuelta a Dinamarca. El ciclista, de 28 años de edad, estudió primaria en la escuela de Hillerslev hasta séptimo grado, y estudió octavo y noveno curso en Thisted, en Tingstrup School. Posteriomente, en 2012, asistió al décimo grado voluntario en la pista de ciclismo en ISI Idrætsefterskole en Ikast y se matriculó en el Thisted Handelsgymnasium para la educación secundaria, asistiendo al Programa de Examen Comercial Superior (HHX).

Jonas comenzó rápidamente su vida deportiva jugando al fútbol, con apenas 10-11 años de edad. Sin embargo, cambió rápidamente de deporte por su baja estatura y se dedicó única y exclusivamente a la bicliceta, su mayor deseo. A partir de ahí, su padre lo inscribió en una prueba del pueblo y acabó ganando la carrera. Sería el inicio de una gran trayectoria profesional.

⚪️🔴 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐒𝐓𝐈𝐐𝐔𝐄 📊 🇧🇪 Tim Wellens est aux portes du Top 10 des coureurs qui ont le plus porté le maillot à pois sur @LeTour ⚪️🔴 Avec ce 16e maillot à pois, il rejoint Mariano Martinez, Jérôme Pineau, Benoit Cosnefroy et Tadej Pogacar.#TDF2025 pic.twitter.com/MkGUZmTk9T — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 8, 2025

Por qué Jonas Vingegaard cambió su apellido y quién es su pareja

El bicampeón del Tour de Francia decidió dar un paso importante en su vida y cambiar su segundo apellido, el materno, por el de ¡su mujer!. ¿Por qué lo hizo? Pues bien, según indicó el propio Jonas, lo hizo por amor. Este tipo de modificaciones, en Dinamarca, son comunes. En su caso, pasó de llamarse Rasmussen a Hansen. Su pareja, Trine Marie, que siempre le ha mostrado un amor y respeto enorme por su trabajo a pesar del gran sacrificio que es para ellos y su hija Frida, aseguró que «fue un bonito gesto»: «Es un bonito gesto, sé que debo ceder un poco con él, pero nos quita mucho de nuestra vida. Estamos solas mi hija y yo seis meses al año».

Qué le pasó a Jonas Vingegaard

Vingegaard, tras ganar el Tour de Francia 2022, reconoció que había sufrido cierto agotamiento físico y mental, y que le obligó a rechazar varias pruebas, como el Tour de Dinamarca, y a desmarcarse por un tiempo aproximado de dos meses fuera de las carreras. «Todo se exageró un poco, llegamos a pensar en participar en la Vuelta a España, pero decidí que lo mejor era descansar y disfrutar de la familia. Cuando eres el ganador del Tour, todo el mundo acaba opinando de lo que debes hacer y de lo que no. Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, pero eso no me afecta, solo escucho a mi equipo y mi entorno», reconoció el propio Jonas por aquel entonces.

Cuánto gana Vingegaard

El corredor de Team Visma y ganador del Tour 2022 y 2023 gana, actualmente, unos 4 millones de euros aproximadamente. Esta cantidad de dinero lo sitúa entre los cuatro mejores pagados del selecto grupo de cicilistas actuales, por detrás de Tadej Pogacar, con ocho millones de euros, Remco Evenepoel, cinco millones de euros, y Primoz Roglic, con 4,5 millones de euros.