Alerta en Madrid por cortes de luz en los próximos días: los municipios afectados y fechas

La Comunidad de Madrid afronta una serie de interrupciones programadas del suministro eléctrico que arrancaron el lunes 18 de agosto y que se prolongarán hasta el 23 de agosto. Según ha informado la empresa i-DE (Grupo Iberdrola), los cortes afectarán a la capital y a 19 municipios de la región, como Alcobendas, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Leganés y Móstoles, entre otros.

Estas interrupciones no se deben a fallos en la red, sino a trabajos de mantenimiento y mejora de las instalaciones eléctricas, con el objetivo de garantizar un suministro más seguro y eficiente en los próximos meses. La duración de los cortes será variable: en la mayoría de los casos oscilarán entre 30 minutos y 3 horas, y se realizarán principalmente en horario diurno para reducir las molestias a la población.

Iberdrola ha asegurado que se tomarán «medidas específicas para minimizar el impacto en zonas críticas», como centros de salud, colegios, residencias y áreas industriales. Además, la compañía recomienda a los usuarios «consultar su dirección o código postal» en la herramienta disponible en su Área Clientes para saber con exactitud si se verán afectados y en qué horarios.

Desde la administración regional se ha instado a la ciudadanía a «planificar con antelación sus actividades durante estos días», adoptando precauciones como mantener cargados los dispositivos electrónicos, prever sistemas de iluminación alternativos y, en la medida de lo posible, reprogramar tareas que dependan directamente del suministro eléctrico.

Las autoridades destacan que estos cortes, aunque puedan resultar molestos, son necesarios para «garantizar la seguridad de la red eléctrica y prevenir apagones inesperados en el futuro», en un contexto de creciente demanda energética durante los meses de verano.

Municipios afectados por cortes de luz en Madrid

Los principales municipios que se verán afectados con estos cortes de luz son: