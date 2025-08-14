Una avería provoca apagones en varias zonas de Menorca con el turismo a pleno rendimiento

Varias zonas de la isla de Menorca están reviviendo el calvario de hace dos meses cuando una avería provocó cortes de suministro eléctrico en zonas como Cala Fornells.

En esta ocasión, los cortes afectan puntualmente a zonas del norte del área de Maó -al este de la isla- pero también en el otro extremo -en el oeste-, en Ciutadella.

Algunas fuentes de la isla balear apuntan a que son varios centenares de usuarios afectados por estos cortes, que causan incomodidad y en algunos casos alarma porque, además de los residentes y los turistas, no son pocos los establecimientos turísticos totalmente parados al no poder dar servicio.

Hoteles, apartamentos turísticos y comercios no pueden trabajar sin luz y, lo que es peor, si las cámaras con producto alimentario están demasiado tiempo sin funcionar las pérdidas pueden ser cuantiosas. Los generadores de los hoteles tienen capacidad de trabajo limitada.

En todo caso, en Menorca llevan desde que empezó el año acostumbrándose a este tipo de cortes, que suelen ser de corta duración pero de enormes molestias.

Sin ir más lejos, el pasado mes de junio una nueva avería eléctrica tuvo sin luz a 548 abonados en la urbanización de Platges de Fornells, al norte del municipio de Es Mercadal. La compañía Endesa informó entonces de que se habían instalado dos grupos electrógenos para restablecer el servicio con mayor presteza a los hoteles y particulares afectados, mientras trata de subsanarse el fallo en el sistema.

Menorca se encuentra ante el puente de la Asunción, el más importante del verano en lengua turístico, con un enorme número de entradas vía marítima o por el aeropuerto. Es el momento de máximo apogeo turístico de la isla y en el que los empresarios del sector centran sus esfuerzos porque Menorca, desde siempre, tiene una temporada turística más corta debido a su tipo de oferta.