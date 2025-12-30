Guillem Ginard asume el departamento de Turismo del Consell de Mallorca tras la renuncia de Rodríguez

El hasta ahora director insular de Cultura, Guillem Ginard, será el nuevo conseller de Turismo y está previsto que mañana tome posesión de su cargo en un acto en el Palau del Consell. Su nombramiento responde a la apuesta decidida del Consell de Mallorca por el binomio cultura y turismo como una estrategia clave en esta legislatura.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha agradecido «el paso valiente de Guillem Ginard» y ha afirmado que «desde el inicio de este mandato estamos consolidando la posición de Mallorca como un referente internacional de turismo responsable y sostenible, con el objetivo de construir un futuro equilibrado entre el desarrollo económico, la conservación de los valores de nuestra isla y el bienestar de los residentes».

El nuevo conseller de Turismo, ha indicado Galmés, «aportará todo su conocimiento del sector de la cultura al sector turístico para profundizar en esta estrategia y para avanzar aún más en la consolidación de Mallorca como un destino cultural en el ámbito internacional».

El nombramiento de Guillem Ginard se produce después de que Marcial Rodríguez haya presentado este martes su renuncia como conseller de Turismo para volver a la actividad privada con vistas a preparar su jubilación prevista para los próximos meses.

Rodríguez era antes de su entrada a la actividad política en 2023, director gerente de la Asociación Hotelera de la Bahía de Cala Millor Sa Coma y consejero delegado del Consorcio de Turismo de Son Servera & Sant Llorenç.

El presidente Galmés ha agradecido a Marcial Rodríguez «el compromiso, la lealtad y el trabajo realizado en beneficio de Mallorca y del sector turístico durante estos años». Por su parte, Rodríguez ha querido agradecer «el apoyo al presidente Llorenç Galmés y a todo su equipo durante estos más de dos años al frente del departamento de Turismo del Consell de Mallorca».

Asimismo, el presidente Galmés ha destacado «la gran labor llevada a cabo por Rodríguez de reestructurar y modernizar el departamento de Turismo, ordenar la oferta turística y luchar contra el intrusismo».

En este sentido, Marcial Rodríguez deja una serie de hitos alcanzados como el mayor presupuesto para el departamento de Turismo, de 32,4 millones de euros para el año 2026; el refuerzo de la plantilla con 23 nuevos profesionales —de los cuales 15 se destinan exclusivamente a tareas de inspección y sanción de la oferta ilegal— y el Método Bitácora Mallorca, un modelo operativo basado en la inteligencia de datos y la monitorización constante.

Una vez cumplidos los objetivos marcados al inicio de la legislatura, ahora el departamento entra en una nueva fase de consolidación y gestión ordinaria, apostando como nunca por el binomio turismo y cultura, liderado por Guillem Ginard.