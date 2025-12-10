Ofensiva del Consell de Mallorca contra el alquiler turístico ilegal: retira más de 4.400 anuncios de Airbnb

El Consell de Mallorca ha impuesto multas este año por valor de 10 millones de euros al alquiler turístico ilegal, el doble que en 2024, según los datos proporcionados por el conseller insular de Turismo del PP, José Marcial Rodríguez.

A lo largo de 2025 se han abierto 180 expedientes (179 en 2024) y se ha logrado resolver ya aproximadamente unos 221, el triple que un año antes. El importe total propuesto de sanción en estos expedientes abiertos en 2025 ha sido de 10,05 millones de euros.

Rodríguez ha asegurado que el plan implementado «funciona y es el adecuado». «Estamos muy satisfechos con estos resultados, demuestran que estamos en el camino correcto y suponen un avance importante para seguir reduciendo la oferta ilegal en Mallorca», ha añadido.

En esta línea, el conseller ha destacado que «la colaboración público-privada es el camino para proteger nuestro modelo turístico, garantizar el cumplimiento de la normativa y continuar fortaleciendo la calidad de vida de todos los residentes de Mallorca».

El departamento de Turismo cierra así la campaña con 3.043 actuaciones totales lo que representa un 19,1% más que en 2024. y ha logrado la retirada de más de 4.400 anuncios irregulares de las plataformas comercializadoras.

Este aumento en la actividad, que triplica las actuaciones realizadas en 2023 antes de la implantación de este tipo de planes (969 en total) , tiene como objetivo velar por el buen funcionamiento de la actividad turística en Mallorca y luchar contra la oferta ilegal, que el Consell considera una «competencia desleal muy dañina».

El plan de verano 2025 arrancó el 15 de mayo y ha concentrado el 55% de las actuaciones en la lucha contra la oferta ilegal, mientras que el 45% restante ha estado orientado a comprobar la oferta legal y campañas específicas.

Además, fruto de los acuerdos alcanzados con diversas plataformas de comercialización en los últimos meses (Airbnb y Holidu), el departamento ha sido capaz de retirar más de 4.400 anuncios que no contaban con número de registro, lo que equivale a más de 20.000 plazas anunciadas irregularmente retiradas.

Resultados de la campaña de verano 2025

El conseller José Marcial Rodríguez, ha dado cuenta de los resultados del plan y ha revelado que durante la campaña de verano se han llevado a cabo 1.659 visitas a la oferta ilegal, el triple que las 593 actuaciones registradas en el verano de 2023, cuando no había ningún tipo de plan implantado.

En cuanto al número de actas de infracción registradas en viviendas con alquiler ilegal, se ha cerrado la campaña con 144 actas, por debajo de las 245 del año pasado, gracias principalmente al trabajo realizado con las plataformas comercializadoras, que ha permitido la eliminación de miles de anuncios.