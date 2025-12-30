La ‘autocaravana del crimen’ aterriza en Baleares: detenidos cuatro peligrosos ladrones itinerantes

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los cuatro integrantes de un grupo criminal itinerante que, a bordo de una autocaravana, se desplazaba por diferentes puntos de España para, presuntamente, cometer robos y hurtos en zonas de alto poder adquisitivo y turístico. Los detenidos, todos ellos ingresados en prisión, están implicados en al menos 25 delitos contra el patrimonio, que generaron un perjuicio económico cercano a 200.000 euros. Entre las localidades afectadas se incluyen varias en Baleares, así como Alicante, Málaga y la Comunidad de Madrid.

La investigación se intensificó tras el robo de una caja fuerte en un centro comercial de Elche en septiembre, donde se sustrajeron 8.800 euros en efectivo. Pronto, los agentes identificaron a los presuntos autores y descubrieron que se trataba de un grupo itinerante extremadamente organizado, especializado en robos con fuerza, hurtos de cajas fuertes y sustracción de dinero, joyas y dispositivos electrónicos de alto valor.

El grupo se desplazaba en autocaravana por todo el territorio nacional, sin domicilio fijo en España, y operaba siempre en zonas de alto poder adquisitivo y turístico. Para cometer los delitos, realizaban vigilancias previas, seguimientos a posibles víctimas y planificaban meticulosamente cada acción. Uno de los detenidos contaba con hasta 24 identidades diferentes, con documentación falsa, lo que dificultaba su localización y seguimiento por parte de las autoridades.

Tras detectar su desplazamiento desde Niza, Francia, hasta la Costa del Sol con la intención de cometer más delitos, los agentes interceptaron la autocaravana en Benalmádena. Durante el registro se hallaron 24.000 euros en efectivo, 1.000 euros en moneda extranjera, una moneda de oro de 100 francos, numerosas joyas y dispositivos electrónicos de gran valor, todo ello oculto en diferentes caletas dentro del vehículo.

Gracias a la investigación, la Policía Nacional ha logrado esclarecer 25 hechos delictivos cometidos en distintas localidades de Baleares, Alicante, Málaga y la Comunidad de Madrid, incluyendo robos a comercios, hurto a furgones blindados y sustracciones en viviendas y vehículos. El perjuicio económico generado por la banda asciende a aproximadamente 200.000 euros, aunque se estima que la cifra podría ser mayor debido a bienes no localizados.

Las detenciones y el desmantelamiento del grupo han sido recibidos con alivio por la ciudadanía, especialmente en Baleares, donde los robos y hurtos en zonas turísticas habían generado preocupación entre residentes y empresarios. La Policía Nacional destaca la importancia de la colaboración entre unidades de diferentes comunidades autónomas para dar con organizaciones criminales itinerantes que operan a nivel nacional y transfronterizo.

El caso también ha puesto de relieve la sofisticación delictiva de estos grupos, capaces de moverse con rapidez, cambiar de identidad y operar en múltiples provincias, siempre con la intención de aprovechar zonas turísticas y de alto poder adquisitivo. Ahora, los cuatro detenidos permanecerán en prisión mientras se continúa la investigación para localizar posibles bienes y esclarecer otros delitos vinculados a la organización.