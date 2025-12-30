El truco de un inspector de la Policía Nacional para que no te cuelen billetes falsos: «Tocar, girar y mirar», no falla

La falsificación de billetes es una técnica muy recurrente entre los estafadores, quienes recurren a medidas muy sofisticadas para engañar a sus víctimas y dificultar lo máximo posible la detección a simple vista del dinero falso. Una práctica que acarrea penas de prisión de 8 a 12 años y que supone un golpe muy serio para los comerciantes.

Conocer los detalles de fabricación de un billete verdadero y saber diferenciarlo de uno falso puede salvarnos en algún momento de una gran estafa y pérdida económica, aunque puede llegar a ser muy difícil dado que los falsificadores son «gente con mucha imaginación» que vienen del mundo de las artes gráficas.

Para no caer en el engaño, el inspector Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, Moisés Pacheco, ha dado a conocer los detalles con los que están fabricados los billetes verdaderos y ha explicado algunas técnicas basadas en el tacto y visualización para poder diferenciar el dinero verdadero del falsificado.

En primer lugar, hay que explicar que los billetes verdaderos están fabricados con un papel especial que no se puede conseguir en ningún sitio. En cuanto a la impresión, se utilizan varias técnicas y máquinas muy caras y difíciles de conseguir. «En los bordes de los billetes se puede apreciar una rugosidad que se consigue gracias a una técnica llamada calcografía», concreta el inspector.

Para sortear esto, los estafadores «imprimen un montón de veces el billete con una impresora offset para que la tinta se acumule y así conseguir un poco la rugosidad en los bordes. Así, cuando pasas el dedo rasca un poco», cuenta Pacheco.

Por otro lado, los billetes originales cuentan con el dibujo de una mujer, la diosa de Europa, que se puede apreciar si se coloca el billete a trasluz. Esta figura, además, cuenta con una textura diferente de tal manera que no tenga el mismo grosor respecto al papel, algo que los estafadores no pueden hacer.

Consejos del Banco de España

El Banco de España utiliza tres palabras para aconsejar sobre la detección de billetes falsos: tocar, girar y mirar. Son tres acciones que son de vital ayuda para no caer en la estafa y ‘cazar’ al momento el billete que ha sido falsificado.

Tocar: el papel del billete verdadero es borra de algodón, mientras que el del falso es celulosa. Son dos materiales que no son de la misma calidad, de tal manera que si rascas el billete verdadero produce un sonido que se llama carteo que el billete falso no puede hacer.

Girar: es todo lo referido a las tintas ópticamente variables, como se denominan con las que se imprimen los números de los billetes. En el caso del verdadero, el número cuenta con una barra luminosa que va moviéndose si se gira el billete, mientras que en el falso se queda quieto y la tonalidad es más oscura.

Mirar: entre los números de los billetes existe una banda de seguridad o hilo metálico que en el billete verdadero va embebido en el papel. Cuando se fabrica el billete, el papel se queda ahí metido. En el falso o lo pintan o lo ponen pegado por encima.

¿Es delito pagar con un billete falso sin saber que es falso?

El inspector Moisés Pacheco también alerta de que las máquinas que detectan billetes falsos muchas pueden pueden fallar. «No podemos fiarnos al 100%. A veces nos encontramos falsos positivos», indica. Ante esta posibilidad, el agente recomienda llamar a la Policía Nacional en caso de dudas.

Si en algún momento un ciudadano que ha sido engañado con un billete falso y utiliza ese dinero de manera inocente sin saber que es dinero falsificado podría recibir una multa. «Si yo recibo de buena fe un billete, me engañan, y lo coloco por ahí, sería un delito leve y lleva aparejada una multa. No merece la pena el riesgo. Si te pillan, te van a sancionar», advierte.

Y es que el Banco de España no autoriza cambios de billetes falsos. «Si te engañan, pierdes el dinero y no se puede recuperar.