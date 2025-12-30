La capacidad de ahorro de los españoles cada vez es menor, lo que ha hecho que las cantidades de dinero que pueden recaudar para imprevistos futuros se haya reducido al 12% en este último trimestre de 2025. En concreto, esta tasa del 12% es la menor desde el cuarto trimestre de 2023 (11,6%) dentro de la serie ajustada.

Asimismo, sin desestacionalizar los datos, los hogares presentaron en el tercer trimestre una tasa de ahorro del 4,6% de su renta disponible bruta, frente al 6% del mismo trimestre del año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, y una vez tenido en cuenta el saldo de transferencias de capital del sector, los hogares registraron una necesidad de financiación de 7.537 millones de euros (frente a los 3.588 millones de necesidad de financiación estimados para el mismo trimestre de 2024).

Cae el ahorro: inflación y precio de la vivienda

Una de las principales causas de la caída de este ahorro de las familias sería el incremento de los precios, principalmente el de los alimentos y de las bebidas.

En concreto, en 2025, de media, la inflación general cierra el año en el 2,7%. El motivo sería que han tirado al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios han subido más que en diciembre del año pasado.

Por otro lado, el precio de la vivienda no para de subir en España, ya que se espera que el precio de la vivienda subirá hasta un 8% al cierre de 2025, según Donpiso.

Así, el precio medio de la vivienda en España ha aumentado un 8% a lo largo del año, rozando los 2.000 euros por metro cuadrado al cierre de 2025. Mientras que en grandes capitales el precio alcanzará los 4.000 euros.

Se reduce la capacidad de financiación de la economía

De acuerdo con el INE, la economía nacional registró una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 19.350 millones de euros en el tercer trimestre, lo que representó un 4,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de dicho periodo y una disminución de 487 millones respecto al mismo trimestre del año anterior.

Esta disminución se explica por un menor saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios que, junto con la evolución de las rentas y transferencias corrientes, proporcionó un saldo de operaciones corrientes con el exterior superior al del mismo trimestre del año anterior, compensado por el menor saldo de transferencias de capital y de adquisiciones de activos no financieros.

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, la capacidad de financiación de la economía nacional se situó en el 4,1% del PIB, lo que supuso 0,1 menos que en el trimestre anterior.