El precio de los alimentos ha subido un 38% desde el 2018, año en el que Pedro Sánchez entró en el Gobierno, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por OKDIARIO. No obstante, para poder compararlo con los salarios, sólo se pueden extraer datos hasta 2023, último periodo contemplado en la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) que elabora el mismo organismo. Siendo así, el coste de la alimentación se ha incrementado el doble que los sueldos en España en los últimos años.

En concreto, de 2018 a 2023, el sueldo medio anual por trabajador ha pasado de ser alrededor de 24.000 euros a 28.049 euros. Esto supone un aumento del 17% en esos cinco años. Sin embargo, según el IPC, el precio de los alimentos se incrementó en ese periodo un 33%, prácticamente el doble que la remuneración que perciben los trabajadores.

Así, la cesta de la compra es cada vez más cara en España, pues sube con mucha más fuerza que los sueldos, lo que deteriora de forma contundente el poder adquisitivo de los españoles y explica por qué los índices internacionales de riesgo de pobreza sitúan al país en una situación tan complicada.

En concreto, la tasa de riesgo de pobreza grave y «privación material» que elabora Bruselas ha aumentado en España dos décimas desde 2017, manteniendo la diferencia de un punto porcentual con la media de la Unión Europea (UE) pese al crecimiento económico del país en los últimos años.

El precio de los alimentos sube

Evidentemente, la gran subida que ha experimentado el precio de los alimentos es uno de los factores que han impulsado esta tasa y la mala situación económica de muchos españoles. De hecho, en cuestiones de inflación, España sigue siendo líder en la eurozona pese a compartir la misma moneda.

Según los datos hechos públicos este miércoles, el IPC de la zona euro se situó en el 2,1% en octubre, justo al borde del límite que establece el Banco Central Europeo (BCE) para considerar que hay una estabilidad en los precios. Sin embargo, la tasa española se encuentra en el 3,2% tras las reiteradas subidas que ha sufrido en los últimos meses.

De hecho, en septiembre el IPC armonizado de España fue del 3%, por lo que ha aumentado en dos décimas en un sólo mes y ha ampliado su diferencial con la eurozona hasta los 1,1 puntos porcentuales.

En comparación con septiembre de 2025, la inflación anual disminuyó en quince Estados miembros, se mantuvo estable en tres y aumentó en nueve. Entre esos nueve sigue estando España pese al optimismo del Gobierno de Sánchez.

En el campo alimenticio, además, existen una serie de riesgos que pueden agravar el problema. Por ejemplo, la gripe aviar está provocando una falta de oferta de huevos, con su correspondiente subida de precios.

Tanto es así que el Ejecutivo socialista ya ha anunciado que está monitoreando su coste e, incluso, ha advertido que está dispuesto a intervenir en el mercado. Es más, el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha advertido que el precio de los huevos ha aumentado un 18% en lo que va de año.