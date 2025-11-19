La inflación de la eurozona baja en octubre al 2,1% mientras en España sigue disparada

La inflación anual de la eurozona ha descendido hasta un 2,1% en octubre mientras en España los precios se disparan hasta un 3,2% desde el 3% de septiembre, ampliando así a 1,1 puntos porcentuales el diferencial de precios desfavorable de España con la media de la zona euro. Nuestro país se mantiene lejos del objetivo de estabilidad del 2% que el Banco Central Europeo (BCE) considera aceptable.

Por el contrario, en la eurozona la tasa de inflación interanual se moderó una décima en el décimo mes de 2025 situándose en el 2,1%, acercándose así al objetivo de estabilidad. Por su lado, en el conjunto de la Unión Europea la inflación también se desaceleró una décima, descendiendo hasta el 2,5%.

Según un análisis de Eurostat, el precio de la energía en octubre marcó una caída interanual del 0,9%, lo que supone medio punto más que en el mes de septiembre. Asimismo, el precio de los alimentos frescos aumentó un 3,2%, sustancialmente por debajo del alza del 4,7% del mes anterior.

Los bienes industriales no energéticos también se encarecieron en el décimo mes de 2025 un 0,6% interanual y el coste de los servicios se incrementó un 3,4% interanual, frente al 3,2% de septiembre.

Entre los Veintisiete, las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Chipre (0,2%), en Francia (0,8%) e Italia (1,3%). Por el contrario, las más elevadas correspondieron a Rumanía (8,4%), Estonia (4,5%) y Letonia (4,3%). En comparación con septiembre de 2025, la inflación anual disminuyó en quince Estados miembros, se mantuvo estable en tres y aumentó en nueve.