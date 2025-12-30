El SMI en 2026: cuál es el sueldo mínimo oficial y fecha en la que lo cobrarás

El salario mínimo vuelve a abrir un debate que parecía cerrado hace apenas unos meses. Todo se ha movido más rápido de lo que muchos esperaban y, al final, 2026 llega sin una cifra definitiva pero con varias propuestas encima de la mesa. Empresarios, sindicatos y el Ministerio de Trabajo han dejado claro que no será una negociación sencilla. Por ello son muchos los trabajadores que se preguntan qué va a pasar, cuál es el sueldo mínimo oficial o SMI para 2026 y la fecha en la que se cobrará.

Durante diciembre, la CEOE y Cepyme lanzaron su primera oferta. Apostaban por un incremento del 1,5% para el año que viene. Lo justificaban como un aumento razonable, suficiente para mantener al SMI por encima del 60 % del salario medio español, que es la referencia que sigue el Gobierno. La respuesta del Ministerio de Trabajo fue tajante: la propuesta no era ni rigurosa ni sólida. Con ese rechazo se cerró, de forma inesperada, el último tramo del año. Esa cifra, sin embargo, permite hacerse una idea de por dónde irían los números si se aceptara. Con una subida del 1,5%, el salario mínimo se situaría en 16.824 euros brutos al año, es decir, unos 1.202 euros al mes en catorce pagas. Apenas unos 17 euros más que lo que se cobra ahora. Nada está decidido, pero sirve para entender el punto de partida.

El SMI en 2026: cuál es el sueldo mínimo oficial

A partir de enero, Trabajo retomará las conversaciones con sindicatos y empresarios. Lo que ocurra en esas reuniones será lo que marque el rumbo final. Hoy sólo hay dos escenarios reales y ambos nacen del mismo documento que recibió la ministra Yolanda Díaz hace unas semanas.

El primero plantea una subida del 3,1%. Ese porcentaje sólo tendría sentido si el salario quedara exento de IRPF, algo que el Ministerio de Hacienda está estudiando porque cambiaría la forma en la que tributan los trabajadores con sueldos más bajos. Con ese aumento, el SMI se movería en torno a los 1.221 euros brutos mensuales.

El segundo escenario propone un incremento mayor, del 4,7%. Aquí sí habría tributación, de modo que Hacienda tendría que ajustar deducciones para que la subida no termine dejando el mismo sueldo neto que antes. En este caso, el salario rondaría los 1.240 euros en catorce pagas. Nada de esto es definitivo. Son cifras de trabajo que se mueven entre los despachos mientras la parte técnica analiza qué impacto tendría cada una sobre impuestos, retenciones y coste laboral.

El papel de Hacienda y el debate sobre el IRPF

Una de las claves que marcarán el resultado final es cómo se combine el salario mínimo con el IRPF. Hacienda no quiere que una subida acabe convirtiéndose en una simple redistribución entre bruto y neto. Si el tramo de tributación se queda demasiado cerca del nuevo SMI, podría ocurrir que los trabajadores vieran una mejora en la cifra del contrato, pero no en la cuenta bancaria.

Por eso, antes de anunciar ninguna cantidad, el Gobierno tendrá que cuadrar las deducciones de manera que nadie pierda poder adquisitivo. Es un ajuste fino y, por esa misma razón, las negociaciones se han pospuesto a después de Navidad.

Cuándo se aprobará y desde qué fecha se cobrará

Aunque todavía no hay fecha oficial, lo habitual es que el Ejecutivo cierre la subida del SMI en las primeras semanas del año. Da igual que las reuniones se alarguen un poco: siempre que se aprueba un nuevo salario mínimo entra en vigor el 1 de enero, y si llega tarde se aplica de forma retroactiva. Esto significa que, cuando salga el real decreto en el BOE, las empresas deberán pagar los atrasos correspondientes. Por tanto, aunque hoy no exista número exacto, sí es seguro que el SMI de 2026 se cobrará desde el inicio del año en cuanto quede aprobado.

Las subidas previas que hubo en 2024 y 2025

Conviene recordar que esta negociación llega después de dos incrementos consecutivos. En 2025, el Gobierno acordó elevar el salario mínimo un 4,41%, es decir, 50 euros más al mes, hasta los 1.184 euros en catorce pagas. En 2024 ya se había aprobado otro aumento del 5%, que situó el SMI en 1.134 euros mensuales. Esa tendencia explica por qué Trabajo insiste en mantener el ritmo y por qué la cifra que propone la patronal se percibe como insuficiente por parte del Ejecutivo y de los sindicatos.

Entonces, cuánto será el SMI de 2026

La respuesta, a día de hoy, es que no hay un número cerrado. Lo cierto es que el salario mínimo se moverá entre tres posibles franjas: los 1.202 euros si prospera la propuesta empresarial, los 1.221 euros del escenario sin IRPF o los 1.240 euros si el Gobierno opta por la subida más alta. La cifra exacta dependerá de lo que ocurra en enero. Lo único seguro es que habrá un aumento y que se aplicará desde el 1 de enero en cuanto el BOE lo publique.