Advertencia sobre el SMI: la subida podría traer estos efectos inesperados para empresas y trabajadores

Se avecina lío con el Salario Mínimo Interprofesional. Yolanda Díaz ya ha confirmado la subida del SMI para 2026 a pesar de no haber llegado a un acuerdo con la patronal, que propone un incremento del 1,5%. Desde el Gobierno abogan por una subida de hasta un 4,1%, dependiendo de si está sometido a tributación o no, mientras que los sindicatos apuestan fuerte con un 7,5%. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida del SMI en 2026.

Suenan tambores de guerra con la subida del SMI mientras Yolanda Díaz sigue intentando hacer méritos pese a que el Gobierno va a la deriva. Mientras respalda a un Pedro Sánchez acorralado por los casos de corrupción en su partido, la líder de SUMAR sigue en sus guerras de cara al próximo año 2026. Tras no haber podido sacar adelante su proyecto estrella, que era la jornada laboral a 37,5 horas, ahora la vicepresidenta del Gobierno prepara una nueva subida del SMI para 2026.

Todo ello meses después del lío que se originó con el Ministerio de Hacienda a colación de la tributación del IRPF en la última subida del SMI de 2025, que ha dejado el salario mínimo interprofesional en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas y 1.381,33 euros en 12 pagas. En total: 16.576 euros tras la subida aprobada del 4,4% hace unos meses con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Ahora, con el fin de año, desde el Gobierno ya incluso han confirmado la nueva subida para 2026.

Así será la subida del SMI en 2026

Yolanda Díaz confirmó en La Sexta hace unos días la subida del SMI para 2026 a pesar de no haber llegado a un acuerdo ni con patronal ni sindicatos. Todo a golpe de reglamento. La líder del Ministerio de Trabajo y Economía Social dejó claro que el SMI subirá en función de si tributará o no al IRPF, hecho que todo hace indicar que le volverá a costar un disgusto con María Jesús Montero, la número 2 de Pedro Sánchez.

«El cuándo, ya. Los próximos días voy a convocar la mesa del diálogo social. Vamos a subir el salario mínimo», dejó claro Yolanda Díaz durante su entrevista con Antonio García Ferreras, donde también se atrevió a decir la cantidad sin haber llegado a un acuerdo con los agentes. «Si es con tributación, va a subir 56 euros», manifestó.

«Gracias a los expertos que han hecho este informe. A la gente trabajadora de este país le confirmo que va a subir el salario mínimo», dijo a la vez que echó balones fuera sobre si el SMI en 2026 estará sometido al IRPF, además de las correspondientes deducciones de la Seguridad Social. La propuesta realizada desde el Gobierno es la siguiente:

Sin tributación: aumento del 3,1% que dejaría el SMI en 1.221 euros brutos.

Con tributación: subida del 4,7% que dejaría el SMI en 1.240 euros brutos.

Mientras tanto, la patronal de CEOE y CEPYME difieren de esta propuesta de Yolanda Díaz y abogan por subir el SMI en 2026 un 1,2%. Por otra parte, los sindicatos se tiran a la piscina y quieren un incremento del 7,5% hasta los 1.273 euros.

Como suele ser habitual en estos casos, todo hace indicar que Gobierno y sindicatos llegarán a un acuerdo en los próximos días en una cantidad intermedia y aprobarán esta subida del SMI sin haber llegado a un acuerdo con la patronal. Esto se confirmará en las próximas semanas y acto seguido se aprobará la subida del SMI en 2026. Independientemente de cuándo se publique en el Boletín Oficial del Estado, se hará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.