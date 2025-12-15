La estafa del Gobierno ha comenzado: sube el SMI pero vas a ganar menos

Sube el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI), pero no vas a notarlo en tu bolsillo, de hecho, vas a ganar incluso menos. La realidad en España, siempre supera la ficción, podemos salir de cualquier supermercado con más de 150 euros menos, cobrando 1.000 euros y pagando 500 euros de hipoteca o de alquiler, con una sonrisa de oreja a oreja, pensando que este año cobraremos más. La realidad es que, no sólo no vamos a cobrar más, sino que en resumen ganaremos menos gracias a esos impuestos, que siempre vuelven.

El Gobierno hace mejor los cálculos que nadie, siempre gana. Es imposible dejar escapar este dinero que cada mes deben recibir de todos. En caso de un trabajador, paga la empresa y paga el propio trabajador, de la misma forma que los autónomos no dejan de pagar, a la espera de que reciban una cantidad de dinero o unas prestaciones que nunca se dan. Estamos viendo como por mucho que acabemos ganando o facturando, no sólo no ganamos más, sino que incluso perdemos de una manera que nos cuesta creer. Es cuestión de hacer números para conocer la estafa del Gobierno en este nuevo año o más que estafa la falta de transparencia ante una nueva subida de sueldo.

Ha comenzado la estafa del Gobierno

Faltan unos días para cambiar de año y eso quiere decir que tendremos que empezar a pensar en una serie de cambios que llegan sin avisar y sin duda alguna, tocará empezar a tener en consideración. Son tiempos de conocer en primera persona hasta dónde llega este dinero que quizás nadie hubiera imaginado que estuviera tan cerca como lo está ahora.

Si nos fijamos en la nómina, ha subido, respecto a años anteriores, pero hay que saber leer la letra pequeña para conocer en primera persona los riesgos de esta importante subida. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos en mente.

La estafa del Gobierno no está en el dinero que se cobra a final de mes, sino en lo que se paga. Pasar cuentas con impuestos y gastos varios no es nada fácil, sino más bien todo lo contrario. Tocará estar pendientes de algunos elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca en estos días que tenemos por delante.

Sube el SMI pero vas a cobrar menos

Este año 2026 habrás visto que hay un aumento en el SMI, pero cuidado, eso no significa que debas empezar a brindar con cava o vino, sino que esperes un poco antes de celebrarlo. Quizás esa subida te está haciendo cobrar menos, no es magia, son impuestos.

Si nos pasamos de una cantidad en concreto, podremos llegar a unas cifras que quizás hasta ahora no sabíamos. Cuando hace acto de presencia el IRPF, ese impuesto que pagamos todos y del que no nos escapamos. En el momento en el que el SMI empieza a cotizar, entrando dentro de esta renta que todo el mundo o casi todos, deben hacer, empiezan los problemas.

Aunque a final de mes cobremos más, pagaremos también más, con lo cual, este incremento, acabará siendo irreal o casi ficticio, en lugar de subir, lo que va a pasar es que cobraremos menos. Subirá el IRPF o en la renta después de años con la balanza a nuestro favor, se descuadrará.

Los expertos del blog de Agustín Asociados nos dan algunos datos más que debemos conocer para prepararnos para el nuevo año: «La posibilidad gana peso ante el nuevo incremento del SMI previsto para 2026, que volverá a elevar el nivel salarial de referencia y reabre el riesgo de que trabajadores con rentas bajas terminen pagando más impuestos. El comité de expertos convocado por Trabajo propone un aumento del 3,1% si el SMI no tributa y del 4,7% si lo hace. Estos datos, adelantados por EL PAÍS, serán presentados oficialmente este viernes por Yolanda Díaz. El año pasado, el desacuerdo entre PSOE y Sumar provocó una de las tensiones más fuertes de la legislatura. Hacienda y el área económica defendían que, tras la notable subida acumulada del SMI -un 61% desde 2018, pasando de 736 a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2025-, este debía tributar para contribuir a la financiación pública. Trabajo sostenía que no tenía sentido aplicar impuestos a quienes se encuentran entre los salarios más bajos. Finalmente, se pactó una salida intermedia: mantener sin cambios el mínimo exento del IRPF, como quería el PSOE, pero crear una deducción específica que compensara a los afectados para que no tuvieran que pagar la renta, tal como exigía Sumar. Así, los perceptores del SMI comenzaron a tener retenciones, pero luego recuperaban ese importe en la declaración anual. Gracias a esa deducción, unos 500.000 trabajadores -aproximadamente el 20% de quienes perciben el SMI, sobre todo solteros sin hijos- evitaron perder poder adquisitivo. La medida, sin embargo, se diseñó como temporal, limitada a un solo ejercicio. Ahora, el Gobierno plantea reeditarla para que el esfuerzo derivado de la subida del salario mínimo se reparta entre empresas y Administración».