El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, ha vuelto a lanzar una indirecta a Hacienda, cuya responsable es María Jesús Montero, para que suba el mínimo exento del IRPF con el próximo aumento que planea del salario mínimo interprofesional (SMI). Es decir, Trabajo quiere que la retribución mínima se perciba de forma «íntegra», sin tributación. Sin embargo, si se aumenta, pasaría inmediatamente a pagar impuestos.

Esta misma guerra entre ambos ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez sucedió en la última subida del SMI. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno presionó a Montero para que cediera ante las exigencias de Díaz. Así fue, Hacienda incrementó el mínimo exento.

Fuentes de Hacienda afirmaron entonces a este periódico que María Jesús Montero seguía instalada en el no hasta el último minuto, pero Pedro Sánchez intervino. El presidente entendió que era necesario que Hacienda cediera y evitar dar la imagen de un Ejecutivo dividido.

El acuerdo entre la parte socialista del Ejecutivo y Sumar consistió en introducir una deducción en la cuota del IRPF que provocó que los trabajadores que cobran el SMI o menos no tuvieran que tributar en este ejercicio.

No obstante, dicho acuerdo no hace absolutamente ninguna mención de lo que se hará en años posteriores. Ahora, a las puertas de 2026, el Ministerio de Trabajo vuelve a desenterrar el hacha de guerra y empieza a lanzar indirectas a Montero.

Trabajo resucita la guerra con Hacienda por el SMI

Así, esta mañana, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, defendió que el alza del SMI debe llegar «íntegra» a los trabajadores, y ha incidido en público que la decisión sobre su tributación corresponde al Ministerio de Hacienda.

«Nosotros tenemos nuestra propia consideración al respecto, pero sea cual sea esa decisión, hay que garantizar que la subida del salario mínimo interprofesional vaya íntegramente a beneficiar a los trabajadores de este país», ha sentenciado, lanzando un claro mensaje a Hacienda.

Al ser consultado por la petición de CCOO y UGT de elevar el SMI un 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos mensuales y sujeto a tributación en el IRPF, el secretario de Estado recordó que el Ministerio de Trabajo ha solicitado a la Comisión de Expertos dos posibles escenarios.

En concreto, Trabajo ha pedido que elaboren una propuesta que contemple una subida con tributación y otra alternativa que plantee el incremento sin que el salario mínimo tribute, con el objetivo de determinar cuál debería ser el ajuste adecuado para esta renta mínima en 2026.

«Esto lo que garantizará es que, sea cual sea el régimen fiscal de esas rentas, las subidas beneficien a las personas trabajadoras», ha expuesto, a la vez que ha recordado que el Ministerio está trabajando en la reforma del reglamento del SMI para que, incluso, las reglas de absorción y compensación no puedan afectar negativamente a la idea de que las subidas del SMI deben ir «íntegramente a los bolsillos de los trabajadores».

En esta línea, Pérez Rey ha indicado que desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz están esperando a que se culminen los trabajados de la Comisión de Expertos, que están manteniendo reuniones estos días, y espera poder avanzar de manera «bastante importante» los trabajos para la semana que viene.

Una vez se conozca la propuesta de los expertos, ha apuntado el ‘número dos’ de Trabajo, será el turno de la mesa de diálogo social, donde se buscará conectar el informe de los expertos con las propuestas de las organizaciones sindicales y patronales.