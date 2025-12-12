La subida del SMI se encuentra a debate, en concreto, desde la CEOE se ha propuesto una subida del 1,5% para 2026, lo que supone alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación al IRPF. Así, desde esta organización se estima que por cada punto de subida del SMI se incrementa el coste para las empresas en 575 millones. Por tanto, esta subida supondría un coste bruto a las empresas de 862,5 millones de euros. Sin embargo, la comisión de expertos y expertas del Ministerio de Trabajo ha propuesto una subida de salario para 2026 de entre el 3,1% y el 4,7%, a la espera de que Yolanda Díaz tome una decisión.

De esta forma, una subida del 4,7%, hasta los 1.240 euros brutos mensuales, en el caso de que pague IRPF, supondría un incremento de costes para las empresas de unos 2702.5 millones de euros. Unas cifras que desde el sector ya llevan años alertando de «que son inasumibles».

La propuesta de los expertos de Trabajo sobre el SMI

El órgano ejecutivo de la organización empresarial que encabeza Antonio Garamendi, CEOE, se ha reunido de forma extraordinaria esta semana para acordar esta propuesta que reportaría un coste bruto de 862,5 millones de euros a las empresas.

Por otro lado, el comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) ha cumplido el mandato que le dio la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha planteado dos escenarios de subida de esta renta mínima para 2026: uno con tributación en el IRPF y otro, sin ella. Actualmente, el SMI está situado en 1.184 euros al mes por catorce pagas.

Así, esta misma semana se ha conocido que la comisión de expertos y expertas del Ministerio de Trabajo ya tiene las propuestas de aumento del salario mínimo para 2026 que le pidió la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y para que cumpla con la meta de alcanzar el 60% del salario medio neto del país, los especialistas sitúan dos posibilidades: que se incremente un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos al mes, si se mantiene exento de tributación, o que suba un 4,7%, hasta los 1.240 euros brutos mensuales, en el caso de que pague IRPF.

Por tanto, la propuesta de los expertos difiere mucho de la presentada conjuntamente por CCOO y UGT, y de la que han hecho las patronales CEOE y Cepyme.