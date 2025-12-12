El BOE lo confirma: te van a bajar el sueldo a partir del 1 de enero y esto es lo que vas a cobrar

El año todavía no ha terminado y muchos trabajadores ya están temiendo la nómina de enero, porque de alguna manera, saben que algo va a cambiar. El BOE lo ha dejado claro y no hay margen de duda. A partir del 1 de enero habrá un pequeño ajuste en las cotizaciones y eso, en la práctica, significa que el sueldo neto bajará un poco. No es una decisión de cada empresa ni un recorte inesperado, sino parte del plan que se aprobó hace un tiempo y que ahora sigue su calendario.

La mayoría de empleados se enteran de estos cambios cuando ven la nómina, pero esta vez conviene saber qué va a pasar con antelación para no llevarnos una sorpresa en enero. El recargo aplicado a la base de cotización vuelve a subir y ese movimiento se nota directamente en lo que cada trabajador recibe a final de mes. Es un ajuste que se aplica de manera automática, sin trámites ni avisos adicionales. El cambio no es enorme, pero sí suficiente para que el salario neto sea distinto al de diciembre. Y eso explica por qué tanta gente está buscando ahora cómo queda exactamente la aportación, cuánto sube y por qué el BOE confirma que la rebaja llegará sí o sí en enero.

Qué cambia exactamente a partir del 1 de enero en el sueldo

El aumento del recargo que se aplica en el sueldo a partir de enero, tiene que ver con el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Y en 2025 el recargo aplicado a la base de cotización ha sido del 0,8 por ciento. De esa cantidad, la empresa asumía un 0,67 por ciento y el trabajador aportaba un 0,13 por ciento. Con la llegada de 2026 estas cifras se moverán al alza. El recargo subirá al 0,9 por ciento y el reparto también cambia. Las empresas pasarán a aportar un 0,75 por ciento y los trabajadores un 0,15. Ese incremento en la parte correspondiente al empleado es el que hará que el salario neto baje ligeramente.

La medida no es nueva ni improvisada. Ya quedó recogida en el BOE y forma parte del plan que se puso en marcha hace un par de años. La idea es que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional sirve para ir dando margen al sistema de pensiones ante el aumento de jubilaciones que llegará en los próximos años, y para ello se pide un pequeño esfuerzo extra en las cotizaciones. Ese incremento, que se aplicará de manera automática, afecta a cualquiera que cotice por contingencias comunes. En la práctica significa que la mayoría de trabajadores notarán una ligera rebaja en su sueldo neto desde enero.

Por qué se aplica este recargo y a dónde va el dinero

El objetivo del mecanismo que se conoce también por sus sigles MEI, (así es como aparece en la nómina) es aumentar los ingresos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida hucha de las pensiones. Cada cantidad recaudada por este recargo se guarda para afrontar los costes futuros derivados del mayor número de jubilaciones previstas en las próximas décadas. No se destina a otros fines y funciona como una reserva que se va llenando poco a poco.

Para los empleados, la consecuencia inmediata es que una parte mayor de su salario se destina a esta aportación. Aunque el impacto mensual pueda parecer pequeño, aplicado a lo largo del año y a millones de trabajadores se convierte en una cifra relevante. También las empresas tienen un papel importante, ya que son quienes asumen la mayor parte del recargo.

Cómo evolucionarán las aportaciones en los próximos años

El incremento previsto para 2026 no será el último. El calendario establece una serie de aumentos progresivos hasta 2029. En 2027 el recargo total será de un punto, con 0,83 aportados por la empresa y 0,17 por el trabajador. En 2028 ascenderá a 1,10 puntos y en 2029 llegará a 1,20. El reparto se modificará de nuevo entre 2030 y 2050, cuando empresas y trabajadores aportarán exactamente lo mismo, 0,6 puntos cada uno.

Esta progresión ya está prevista y no depende de decisiones futuras. Se trata de un plan cerrado que pretende equilibrar el sistema durante las próximas décadas. Para los trabajadores, lo relevante es que la cantidad que se descuenta en la nómina seguirá aumentando de manera suave pero constante.

Quién queda fuera de este recargo

Aunque el recargo se aplica a la mayoría de trabajadores, la norma establece algunas excepciones. No lo pagan quienes están excluidos de cotizar por la contingencia de jubilación, como aquellos que sólo cotizan por contingencias profesionales. Tampoco se aplica a jubilados activos ni a personas que participan en programas formativos o tienen contratos de prácticas.

Fuera de estos casos concretos, el ajuste será general. Cualquier empleado que cotice por contingencias comunes verá una ligera reducción en su salario a partir del 1 de enero. La cifra exacta dependerá de su base de cotización, pero el cambio será visible desde la primera nómina del año.