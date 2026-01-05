La OCU sentencia: éste es el mejor roscón de Reyes que puedes comprar en un supermercado

Estamos a pocas horas de celebrar la noche de Reyes, de modo que puede que muchos apuren este día para ir al supermercado a por su Roscón de Reyes. Es algo comprensible si tenemos en cuenta las muchas fiestas celebradas, y que seguro que teníamos la nevera llena de todo platos que hemos cocinado y sobras. Pero mañana es el día de Reyes y no podemos perder el tiempo en ir a comprar el roscón, pero ¿cuál es el mejor de todos? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado su análisis anual y, con él, un veredicto claro que llega justo a tiempo para quienes quieren acertar en la elección sin gastar más de la cuenta.

En esta ocasión, el estudio se ha centrado en los roscones de Reyes rellenos de nata y envasados, es decir, los que se encuentran de manera habitual en cadenas como Carrefour, Lidl, El Corte Inglés, Mercadona o Dia. El objetivo es valorar si cumplen con lo que debería ser un roscón digno: un bollo bien fermentado, sabor cítrico, un toque equilibrado de azahar y un relleno que sea realmente nata. Para su análisis, la OCU ha comparado 12 roscones y, tras revisar la composición y someterlos a una cata con expertos pasteleros, ha elegido cuál es el mejor de estas fiestas. La noticia es especialmente útil hoy, porque aún es posible encontrarlo en tienda y llegar a tiempo para disfrutarlo esta misma tarde.

El mejor Roscón de Reyes Magos según la OCU

El estudio que ha hecho la OCU para poder encontrar el mejor roscón de Reyes del supermercado, ha revisado ingredientes, etiquetado, tipo de grasas empleadas, calidad del relleno, uso de aditivos y, por supuesto, el resultado final en boca. Aunque los roscones de supermercado no pueden competir con los artesanos, la OCU reconoce que en los últimos años varias marcas han mejorado sus recetas: cada vez se utiliza más mantequilla en el bollo y nata auténtica en el relleno. Aun así, no todos han dado el salto de calidad.

De los 12 productos analizados, sólo tres han logrado una valoración realmente buena. Y entre ellos hay diferencias claras tanto en ingredientes como en precio.

Carrefour tiene el mejor roscón

El ganador de este año es el Roscón Extra relleno de nata 100% de Carrefour, que se convierte además en Compra Maestra por su buena relación entre calidad y precio: cuesta menos de 10 euros. La OCU destaca que la masa está elaborada con mantequilla y aceite de girasol, bien fermentada y con un alveolado adecuado. En la cata, los expertos valoraron su textura jugosa, un aroma equilibrado y un relleno generoso de nata auténtica.

La medalla de plata es para el roscón de El Obrador de El Corte Inglés, también con nata real y un bollo elaborado solo con mantequilla, lo que mejora el sabor final. Su precio sube a 17,75 euros, pero obtiene una nota sólida gracias a su calidad global.

El tercer puesto lo ocupa el roscón de La Cestera (Lidl), que vuelve a situarse entre los mejores por su buena calidad y, sobre todo, por su precio ajustado. Es el otro producto que la OCU señala como Compra Maestra. Su precio es también inferior a los 21:00 horas.

Los roscones que decepcionan

No todos los productos superan el examen. Siete de los doce roscones obtienen una valoración insuficiente. Los principales motivos:

Rellenos que no son nata , sino mezclas de grasas vegetales (coco, palma, nabina).

, sino mezclas de grasas vegetales (coco, palma, nabina). Exceso de aditivos : algunos productos llegan a los 19 aditivos.

: algunos productos llegan a los 19 aditivos. Sabores artificiales o textura pobre en la cata con expertos.

Entre los peor valorados se encuentran roscones de BM, Hiper Usera y Froiz, donde la nata se mezcla con aceites más baratos. En el caso de Aldi, ni siquiera utiliza nata y recurre a una mezcla de aceites vegetales para el relleno.

Qué debe tener un buen roscón, según la OCU

A la hora de elegir un roscón de supermercado, la organización recomienda fijarse en tres aspectos:

Relleno auténtico: nata 100%.

nata 100%. Grasas de calidad : mantequilla en el bollo, evitando mezclas de aceites vegetales.

: mantequilla en el bollo, evitando mezclas de aceites vegetales. Pocos aditivos : cuanto más corta la lista, mejor.

: cuanto más corta la lista, mejor. Además, recuerda que se trata de un dulce muy calórico, con un 17% de grasa y alrededor del 20% de azúcar, por lo que conviene disfrutarlo con moderación.

La degustación, clave en la clasificación

La cata a ciegas de los expertos ha sido determinante. El roscón de Carrefour Extra destacó por su masa bien fermentada, su textura jugosa y la presencia equilibrada de mantequilla y azahar. La nata, abundante y con un dulzor controlado, terminó de inclinar la balanza.

El de El Corte Inglés también recibió buena puntuación por su sabor y por la calidad de su relleno. En conjunto, ambos productos fueron los que más se acercaron a lo que se espera de un roscón tradicional, pese a estar envasados.