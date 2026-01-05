El motivo por el que es más fácil que te toque la Lotería del Niño que la de Navidad

Tras la emoción del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, millones de españoles tienen ahora la mirada puesta en la Lotería del Niño, que se celebrará el próximo 6 de enero. Aunque tradicionalmente este sorteo ha vivido a la sombra de la Lotería de Navidad, lo cierto es que ofrece mayores probabilidades de llevarse algún premio. Este 2026, repartirá un total de 770 millones de euros.

El Gordo del Niño ofrece 2.000.000 de euros a la serie, o 200.000 euros por décimo. El segundo premio reparte 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) y el tercero 250.000 euros por serie (25.000 por décimo). Además, el sorteo incluye 20 extracciones de cuatro cifras con 350 euros por décimo, 1.400 extracciones de tres cifras con 100 euros, 5.000 de dos cifras con 40 euros, y múltiples aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros.

Por qué hay más probabilidades de ganar en la Lotería del Niño que la Lotería de Navidad

Según explican desde Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la diferencia principal respecto al sorteo navideño radica en la emisión de billetes. Mientras que en Navidad se ponen a la venta 18.500.000 billetes, en el sorteo del Niño se emiten solo 5.500.000.

El número de premios también juega un papel clave. La Lotería del Niño reparte un total de 37.920 premios frente a los 15.304 del sorteo de Navidad. A esto se suma la distribución de los reintegros: en el sorteo de enero, casi un 30% del total se destina a devolver lo jugado a los afortunados, mientras que en el de diciembre esta cifra apenas alcanza el 10%.

En términos estadísticos, la posibilidad de recibir algún premio en el Sorteo del Niño se sitúa alrededor del 7,82%, mientras que en la Lotería Navidad es del 5,30%. Sin embargo, en ambos casos, la probabilidad de ganar el primer premio es de 1 entre 100.000, o lo que es lo mismo, un 0,001% por décimo. Lo mismo ocurre con el segundo y tercer premio.

Funcionamiento

El Sorteo Extraordinario de El Niño se celebra cada 6 de enero desde 1966 y utiliza un sistema de bombos múltiples. Cada uno de los cinco números del décimo (decena de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad) cuenta con su propio bombo, con 10 bolas numeradas del 0 al 9, mientras que otro bombo contiene los importes de los premios. Este formato contrasta con la Lotería de Navidad, que utiliza sólo dos bombos: uno para los 100.000 números posibles y otro para los 1.807 premios.

El desarrollo del sorteo del Niño incluye cinco extracciones de dos cifras, 14 de tres cifras y dos de cuatro cifras, antes de anunciar los premios principales: tercero, segundo y primero. Por último, se extraen los reintegros. Otra diferencia es la duración: mientras Navidad puede extenderse hasta cuatro horas, el Niño se completa en apenas media hora.

Premios

El primer premio está dotado con 2.000.000 de euros a la serie, lo que equivale a 200.000 euros por décimo, es decir, 10.000 euros por cada euro jugado. El segundo premio asciende a 750.000 euros a la serie, 75.000 euros al décimo y 3.750 euros por euro jugado. Por último, el tercer premio ofrece 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo y 1.250 euros por euro invertido.

Además de estos grandes premios, el sorteo incluye distintas categorías que incrementan las probabilidades de obtener algún dinero. Dos extracciones de cuatro cifras repartirán 20 premios de 3.500 euros a la serie y 350 euros al décimo. Las 14 extracciones de tres cifras entregarán 1.400 premios de 1.000 euros a la serie y 100 euros al décimo, mientras que cinco extracciones de dos cifras repartirán 5.000 premios de 400 euros a la serie y 40 euros al décimo. También habrá aproximaciones: los números anterior y posterior al primer premio recibirán 12.000 euros a la serie y 1.200 euros al décimo, y los correspondientes al segundo premio repartirán 6.100 euros a la serie y 610 euros al décimo.

Finalmente, se repartirán centenas y reintegros que benefician a muchos participantes. Los 99 números restantes de la centena de los tres primeros premios recibirán 100 euros al décimo, al igual que los números con las tres últimas cifras coincidentes con los premios principales. Los billetes con dos últimas cifras iguales al primer premio recibirán 100 euros. Por último, los reintegros otorgarán 20 euros al décimo para los números cuya última cifra coincida con los premios o con las dos extracciones especiales de una cifra.

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado , cada ciudadano gastó una media de 18,20 euros en décimos para el Sorteo de El Niño 2025, lo que supone un ligero incremento de 0,23 euros respecto al año anterior.ç Por comunidades autónomas, Asturias lidera el gasto por habitante, con una media de 30,20 euros, seguida de Castilla y León (28,89 euros), La Rioja (26,01 euros), Comunidad Valenciana (25,17 euros) y País Vasco (23,22 euros). Estas cifras reflejan un fuerte arraigo de la tradición en el norte y este del país. En cambio, los ciudadanos que menos apostaron se encuentran en las ciudades autónomas de Ceuta (3,53 euros) y Melilla (5,32 euros), seguidos de Baleares (9,59 euros), Cataluña (13,02 euros) y Navarra (13,23 euros).