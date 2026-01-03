Éste es el número que va a ganar el primer premio de la Lotería del Niño, según ChatGPT

La Lotería del Niño es uno de los sorteos más emblemáticos en España, cuyo origen se remonta al año 1868, aunque hasta 1941 no obtuvo la denominación que mantiene a día de hoy. En 2025, según las cifras publicadas por Loterías y Apuestas del Estado, el Sorteo de El Niño alcanzó ventas de 854,1 millones de euros, con un gasto medio nacional de 18,20 € por habitante. Este 2026, el sorteo de El Niño repartirá 770 millones de euros en premios.

De cara al próximo 6 de enero, muchos participantes han decidido confiar en ChatGPT, el modelo de lenguaje de inteligencia artificial creado por OpenAI, para hacer una predicción acerca de cuál será el número ganador del primer premio de la Lotería del Niño. Si bien es cierto que la AI no puede predecir el futuro, sí hace predicciones basadas en patrones, y aquí es precisamente donde radica la magia.

¿Qué número va a ganar la Lotería del Niño?

Desde 1950, los números ganadores de la Lotería del Niño han sido: 42.370 (1950), 56.277 (1951), 18.280 (1952), 12.122 (1953), 35.520 (1954), 45.551 (1955), 43.650 (1956), 35.031 (1957), 06.576 (1958), 12.200 (1959), 56.878 (1960), 04.618 (1961), 13.310 (1962), 18.886 (1963), 09.901 (1964), 01.357 (1965), 30.684 (1966), 68.185 (1967), 32.975 (1968), 44.460 (1969), 48.233 (1970), 25.615 (1971), 35.559 (1972), 43.278 (1973), 37.251 (1974), 39.155 (1975), 72.246 (1976), 67.769 (1977), 52.775 (1978), 68.180 (1979), 14.746 (1980), 69.713 (1981), 06.549 (1982), 49.612 (1983), 25.760 (1984), 87.449 (1985), 37.220 (1986), 04.675 (1987), 57.730 (1988), 29.731 (1989), 96.722 (1990), 83.241 (1991), 22.947 (1992), 76.372 (1993), 08.036 (1994), 91.239 (1995), 93.561 (1996), 13.387 (1997), 09.122 (1998), 33.638 (1999), 22.897 (2000), 60.527 (2001), 10.320 (2002), 89.836 (2003), 19.459 (2004), 56.139 (2005), 60.657 (2006), 92.034 (2007), 87.657 (2008), 28.920 (2009), 58.588 (2010), 70.013 (2011), 71.208 (2012), 30.875 (2013), 76.254 (2014), 55.487 (2015), 22.654 (2016), 08.354 (2017), 05.685 (2018), 37.142 (2019), 57.342 (2020), 19.570 (2021), 41.665 (2022), 89.603 (2023), 94.974 (2024) y 78.908 (2025).

Al observar los ganadores de los primeros premios a lo largo de los años, parece que algunos números tienden a repetirse con mayor frecuencia que otros. Por ejemplo, el número 33.638 ha sido ganador en 1999 y en 1928.

Entre las terminaciones más frecuentes se encuentran l»0″ y «5», que han aparecido con regularidad en los últimos 70 años. Por ejemplo, terminaciones como «20», «30» o «50» se repiten en múltiples ocasiones, lo que podría indicar una tendencia hacia ciertos números que finalizan en esas cifras. En cuanto a las menos frecuentes, las terminaciones «3» y «8» parecen ser menos comunes, ya que rara vez se encuentran entre los números premiados en la Lotería del Niño.

Por otro lado, se pueden identificar patrones en los rangos de decenas de miles, destacando la mayor frecuencia de números entre 20.000 a 30.000 y 30.000 a 40.000, que han aparecido en varias ediciones recientes. Por el contrario, los números en los rangos de 10.000 a 20.000 y 40.000 a 50.000 parecen ser menos comunes, con menos repeticiones a lo largo de los años.

«Tras analizar los patrones históricos de los números ganadores de la Lotería del Niño, un número que se destaca por su posible recurrencia es 30.050. Este número encaja en varios de los patrones observados a lo largo de los años. Primero, termina en «0», una terminación que ha sido especialmente frecuente en los primeros premios, con números como 30.684 (1966) y 30.875 (2013) destacando en el pasado. Además, se encuentra dentro del rango de 30.000 a 40.000, que ha sido común en las últimas décadas. La combinación de estos factores, sumada a la tendencia de los números que terminan en «0», hace que 30.050 sea una predicción plausible para el premio principal de 2026. Si bien es una predicción basada en patrones históricos, La suerte es impredecible», señala ChatGPT.

Premios

El primer premio se lleva la mayor recompensa, con 2 millones de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros al décimo, o 10.000 euros por euro jugado. El segundo premio, por su parte, otorga 750.000 euros por serie, o 75.000 euros al décimo, lo que se traduce en 3.750 euros por euro jugado. Finalmente, el tercer premio reparte 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros al décimo, o 1.250 euros por euro jugado.

Además de los premios principales, el sorteo cuenta con extracciones especiales. Existen dos extracciones de 4 cifras, por las cuales se reparten 20 premios de 3.500 euros a la serie, es decir, 350 euros por décimo para los números que terminen en esas cuatro cifras. También se realizan 14 extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros al décimo, que se reparten entre los números que tengan esas terminaciones de tres dígitos. A esto se suman cinco extracciones de dos cifras, que reparte 5.000 premios de 40 euros por décimo.

El sorteo también contempla aproximaciones: dos de 1.200 euros al décimo para los números anterior y posterior al que obtenga el primer premio, y dos de 610 euros al décimo para los números anterior y posterior al que obtenga el segundo premio. Además, se entregan 99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del primer premio y otros 99 premios de 100 euros al décimo para los 99 números restantes de la centena del segundo premio. También se premian los 99 billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén dispuestas igual que las del primer premio, y otros 99 premios de 100 euros al décimo para los billetes cuya disposición coincida con las tres últimas cifras del segundo premio. Por último, hay 999 premios de 100 euros al décimo para los billetes cuyas dos últimas cifras coincidan y estén dispuestas igual que las del primer premio.

Para terminar, el sorteo incluye reintegros. En total, se reparten 9.999 reintegros de 20 euros cada décimo para los billetes cuya última cifra coincida con la del primer premio. También se otorgan 10.000 reintegros de 20 euros cada décimo para los billetes cuya última cifra coincida con la de la primera extracción especial de una cifra, y otros 10.000 reintegros de 20 euros para los billetes cuya última cifra coincida con la de la segunda extracción especial de una cifra.