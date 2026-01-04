El exilio venezolano exige a Trump «la captura inmediata» de los jerarcas del chavismo, Delcy incluida

La influyente Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede central en Miami, ha urgido a Donald Trump a «la captura inmediata» de los principales jerarcas de la narcodictadura chavista que siguen en libertad tras la captura de Maduro. Veppex pone nombre y apellidos a quienes deben seguir idéntica suerte que el narcodictador –captura y juicio–: Delcy Rodríguez –número 2 de Maduro y a quien de momento la Casa Blanca ha confiado la presidencia de Venezuela–, su hermano Jorge Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y Diosdado Cabello.

Veppex es una organización integrada y dirigida por represaliados del chavismo que han acabado en el exilio, entre ellos políticos y militares purgados por Chávez y Maduro. Cuenta con delegaciones en varios países y está presidida por el ex teniente del Ejército venezolano José Antonio Colina, purgado por la narcodictadura.

La influencia de Veppex en EEUU es significativa. Como gran lobby del exilio venezolano, es una pieza a tener en cuenta incluso a nivel electoral, no sólo directamente por el voto de los exiliados afincados en Estados Unidos sino también por la coincidencia de base con las posiciones del aún más potente exilio cubano asentado en Estados Unidos. Ambos, además, con notoria cercanía tradicional al Partido Republicano, la formación por la que es presidente Donald Trump.

En las últimas horas, Veppex ha emitido desde Miami un comunicado en el que aplaude la operación militar que se ha saldado con la captura de Nicolás Maduro y su mujer, y su encarcelamiento en Nueva York a la espera de juicio. Pero no comparte que esa operación haya dejado libres al resto de la cúpula gubernamental del chavismo, y menos aún que Washington haya consentido que Delcy Rodríguez sea nueva presidenta de Venezuela, aunque esté directamente tutelada desde la Casa Blanca bajo amenaza de una nueva intervención militar en caso de que no siga las directrices marcadas por EEUU en su guión hacia la transición en el país caribeño.

«Celebramos este paso transcendental», dice el comunicado de Veppex respecto al derrocamiento de Maduro, pero inmediatamente advierte que «no podemos considerar esta victoria definitiva mientras figuras clave del régimen permanezcan libres o sin rendir cuentas».

Advierte este gran lobby del exilio venezolano que Delcy y su hermano, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López son «una amenaza persistente para la paz en Venezuela, la democracia y la seguridad regional». Por eso, Veppes pide «con urgencia y determinación absoluta» la «captura inmediata» de todos ellos para que rindan cuentas «por crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y corrupción masiva en la destrucción del país».

Subrayan que Diosdado Cabello es «uno de los pilares del poder paralelo, del narcotráfico y de estructuras de violencia armada». Que Vladimir Padrino López es el «garante militar del régimen, acusado internacionalmente de graves violaciones y vínculos en redes criminales». Y que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge son son «operadores políticos centrales del sistema, pieza fundamental en la represión, la manipulación institucional y el sostenimiento del control autoritario».