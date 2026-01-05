El aviso de la Guardia Civil que hace temblar a Bizum: miles de afectados por la nueva estafa de moda en España

La Guardia Civil ha lanzado un nuevo aviso que ha encendido las alarmas entre los usuarios de Bizum y plataformas de compraventa online. La preocupación no es menor dado que la última operación desarrollada por los investigadores ha permitido destapar una red criminal internacional que llevaba meses operando desde España y que habría logrado estafar a cientos de personas mediante pagos digitales y envíos de productos que nunca llegaban a su destino. La facilidad con la que estas organizaciones imitan operaciones legítimas ha hecho que muchos usuarios caigan en los engaños sin detectar señales de alerta.

El caso, bautizado como Operación Ciganky, refleja un patrón que preocupa cada vez más a la Guardia Civil. Las estafas comenzaban en entornos en los que era, y es, fácil caer, como anuncios, apps de compraventa, supuestos compradores o vendedores interesados, y avanzaban con rapidez cuando la víctima aceptaba un pago por Bizum o una transferencia creyendo que la operación era segura. Pero en realidad, detrás estaban identidades usurpadas y líneas móviles contratadas de manera fraudulenta. El impacto de la red que se ha desmantelado ahora da una idea de su alcance con más de 320.000 euros obtenidos ilícitamente, 40.000 euros de fraude a compañías telefónicas y más de 400 víctimas repartidas por toda España, además de casos detectados en Italia y Francia. La organización trasladaba parte de sus beneficios a Nigeria, donde residían 34 de sus miembros.

El aviso de la Guardia Civil que hace temblar a Bizum

La actividad comenzaba con la usurpación de identidades de particulares. Con esos datos, los integrantes de la red contrataban líneas de prepago y servicios de telecomunicaciones a nombre de personas que no tenían relación alguna con la organización. Estas líneas eran la base de su actividad ya que se utilizaban para contactar con las víctimas desde perfiles que parecían fiables y perfectamente legítimos.

A partir de ahí, los estafadores simulaban operaciones normales en plataformas de compraventa. Se presentaban como compradores interesados o como vendedores con ofertas atractivas. Una vez establecida la confianza, solicitaban pagos por Bizum, transferencias bancarias o incluso el envío de productos electrónicos a direcciones que después eran recogidas por colaboradores que se hacían pasar por destinatarios reales.

En los casos en los que recibían artículos, estos eran revendidos en tiendas de segunda mano. El dinero volvía a circular mediante empresas de envío monetario y se fragmentaba en cantidades pequeñas para evitar que fuese detectado.

Una organización repartida entre España y Nigeria

La red contaba con miembros instalados en varias provincias españolas, con especial presencia en Burgos, Bilbao y Barakaldo. Los registros practicados en estas localidades permitieron incautar más de 150 tarjetas SIM, decenas de móviles, televisores, contratos fraudulentos, documentos de identidad manipulados, tarjetas monedero y un dispositivo empleado para operar con criptomonedas. Todo ello evidencia el grado de profesionalización de la organización.

Además de los siete principales investigados en España, la Guardia Civil ha identificado a 34 integrantes asentados en Nigeria y a un centenar de personas implicadas en distintos niveles de la trama. La cifra de víctimas supera las 400, un dato que confirma la magnitud del fraude y que ha llevado al cuerpo a insistir en la necesidad de extremar precauciones cuando se realizan pagos inmediatos.

Bizum, transferencias y envíos falsos: por qué funciona esta estafa

La Guardia Civil ha advertido que en casos como este, los estafadores se aprovechan de tres factores: la rapidez de Bizum, la confianza que genera una conversación aparentemente normal en una plataforma conocida y la dificultad que muchas víctimas tienen para identificar un perfil fraudulento. Cuando el pago se realiza, la operación es irreversible y los productos, si se envían, acaban en manos de personas que colaboran con la red.

El éxito de la estafa también se explica por la apariencia de normalidad. Las conversaciones no incluyen mensajes alarmantes ni técnicas de presión agresiva. Simplemente se presenta una oportunidad de compraventa que parece fiable y que la víctima acepta sin sospechar que está entregando el dinero al lugar equivocado.

Aviso de la Guardia Civil y cómo denunciar sin acudir a un cuartel

Ante el volumen de perjudicados, la Guardia Civil recuerda que las denuncias por estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos o robos en su interior pueden presentarse de forma telemática, sin necesidad de desplazarse a un cuartel. También se pueden tramitar online la pérdida de documentación o su localización.

El cuerpo insiste en revisar siempre la identidad y el historial del vendedor o comprador, desconfiar de perfiles con datos incompletos y evitar pagos rápidos a desconocidos cuando la operación no esté plenamente verificada.