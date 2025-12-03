Así queda el sueldo de los profesores de primaria por la subida en 2026: esto es lo que van a cobrar

Buenas noticias para los profesores. El Gobierno ha cerrado con los sindicatos un nuevo acuerdo salarial que afecta a millones de empleados públicos y, entre ellos, a uno de los colectivos más numerosos: los profesores de Primaria. Tras dos años con las nóminas congeladas y en pleno debate sobre la pérdida de poder adquisitivo, la subida pactada supone un ajuste que el sector llevaba tiempo esperando. No es sin embargo, un aumento que se vaya a aplicar de golpe, pero sí de forma progresiva entre 2025 y 2028, y tendrá un impacto directo en el sueldo del profesorado que pertenece al grupo A2.

La medida forma parte del paquete salarial aprobado para todo el empleo público y establece una subida acumulada del 11 %. En el caso de los docentes, esta cifra supone una mejora cercana a los 3.600 euros anuales al finalizar el periodo, aunque el resultado exacto dependerá de los complementos propios de cada comunidad autónoma. Con el acuerdo ya definido, la cuestión que más interés genera ahora es cómo se reflejará esta subida en la nómina de cada profesor y qué cantidades podrán llegar a cobrar en los próximos años. Las diferencias entre territorios seguirán existiendo, pero hay cifras claras que permiten hacerse una idea del impacto real.

Así queda el sueldo de los profesores de primaria por la subida en 2026

El sueldo de los profesores de primaria ha sido una cuestión debatida desde hace mucho tiempo dentro del campo de los funcionarios públicos, pero parece que por fin se ha llegado a un acuerdo, con una subida que además también afecta a este año y que los profesores van a ver reflejada en su nómina de diciembre. De este modo, según el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos, se ha establecido un calendario de incrementos retributivos distribuidos en cuatro años:

2025 : +2,5 %, con efecto retroactivo desde enero (se abonará en diciembre).

: +2,5 %, con efecto retroactivo desde enero (se abonará en diciembre). 2026 : +1,5 % fijo y un +0,5 % variable vinculado al IPC.

: +1,5 % fijo y un +0,5 % variable vinculado al IPC. 2027 : +4,5 %.

: +4,5 %. 2028: +2 %.

Los maestros o profesores de de Primaria pertenecen al grupo A2, por lo que se calcula que la subida total estimada ronda los 3.600 euros anuales cuando finalice el ciclo. Esta cifra no es exacta, porque cada docente tiene complementos diferentes: destino, específico, trienios, residencia o insularidad en algunas zonas.

En cualquier caso, todos los profesores van a ver un aumento sostenido y acumulativo durante los próximos cuatro ejercicios.

Cuánto cobra ahora un profesor de Primaria

Aunque el sueldo base estatal de un docente de Primaria es de 15.595 euros anuales, lo cierto es que nadie percibe únicamente esa cantidad. Como suele ocurrir con los sueldos de los funcionarios públicos, la nómina real depende de los complementos autonómicos, y ahí es donde aparecen las diferencias más importantes.

Según UGT, los sueldos brutos mensuales sin trienios se sitúan en estas franjas dependiendo de cada comunidad autónoma:

Andalucía: 2.519,85 €

Madrid: 2.461,54 €

Cataluña: 2.387,99 €

Castilla y León: 2.424,30 €

Galicia: 2.516,51 €

País Vasco: 2.794,69 €

Canarias: 2.644,71 – 2.971,76 €

Ceuta y Melilla: 2.945,87 €

La diferencia es evidente: más de 400 euros mensuales entre las comunidades mejor y peor remuneradas. Esta desigualdad también se trasladará al impacto de la subida del 11 %, ya que será porcentual, no igual en euros para todos.

Aun así, los sindicatos manejan como referencia un sueldo medio estatal de unos 2.500 euros brutos mensuales, que permite hacer cálculos aproximados de lo que cobran, de media, los profesores de primaria.

Así quedará el sueldo de los profesores con la subida aplicada

Si tomamos como referencia esos 2.500 euros brutos, el resultado tras aplicar el 11 % acumulado es claro:

El aumento final será de unos 275 euros mensuales.

El incremento anual total rondará los 3.600 euros.

El sueldo de un maestro pasaría de 2.500 a unos 2.775 euros al mes.

Por supuesto, este cálculo es orientativo. En comunidades con sueldos más altos, como Canarias, Ceuta, Melilla o el País Vasco, el incremento en euros será mayor. En territorios con retribuciones más ajustadas, la subida también se notará, pero la cifra final será más baja.

Para quienes acumulan varios trienios, la mejora será algo superior, ya que estos complementos también se actualizan cuando sube el salario base pudiendo superar, con creces, esa media antes establecida.

Otras medidas pactadas que afectarán al profesorado

La subida salarial forma parte de un paquete mucho más amplio. El acuerdo incluye cambios que, según explican los sindicatos, tendrán impacto directo en la educación pública:

Fin de la tasa de reposición : con lo que se va a permitir poder reforzar plantillas y cubrir vacantes sin restricciones.

: con lo que se va a permitir poder reforzar plantillas y cubrir vacantes sin restricciones. Procesos selectivos más ágiles : con esto se busca reducir el tiempo entre la oposición y la toma de posesión.

: con esto se busca reducir el tiempo entre la oposición y la toma de posesión. Avances hacia la jornada de 35 horas , una reclamación histórica.

, una reclamación histórica. Actualización de los complementos de residencia e insularidad.

de residencia e insularidad. Mejoras en teletrabajo para personal administrativo.

para personal administrativo. Revisión de los criterios de clasificación de puestos y refuerzo del mutualismo administrativo.

Todas estas medidas que se van a aplicar se suman al incremento retributivo, configurando un escenario que intenta dar respuesta a problemas arrastrados desde la crisis de 2008.