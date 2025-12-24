El IBEX 35 baja un 0,07% y se sitúa en 17.195,80 puntos, alcanzando su máximo histórico

El IBEX 35 baja un 0,07% y se sitúa en 17.195,80 puntos este miércoles 24 de diciembre de 2025, alcanzando su máximo histórico.

A mediodía, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 17.146,0 y un máximo de 17.205,5, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen total negociado de 107,86 millones, lo que refleja una fuerte actividad en el mercado.

El IBEX 35 avanza un 1,52% en la semana y se revaloriza un 47,26% en lo que va del año.

De este modo, el índice acumula dos jornadas consecutivas en positivo y mantiene el tono positivo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado de empresas, Solaria Energía y Medio Ambiente (2,93 %), Naturgy Energy Group (1,52 %) Iberdrola (1,13 %) lideraron las subidas del día. También hallamos Banco de Sabadell (1,09 %) y Acciona Energías Renovables (1,01 %) entre los valores más altos.

En el lado opuesto, Puig Brands (-1,6 %), Grifols (-1,58 %) y Ferrovial (-1,42 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. Indra (-1,33 %) y IAG (International Airlines Group) (-1,22 %) completaron la lista de los valores en negativo.

En cuanto a la actividad del mercado español, Banco Santander concentró el mayor volumen de negociación hoy, con más de 26.68 millones de euros intercambiados, seguido de BBVA e Iberdrola en una jornada de intensa actividad financiera en el parqué.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas marcaban un comportamiento negativo, con el DAX de Fráncfort cediendo un 1,42%, el CAC de París retrocediendo un 1,09%, el FTSE de Londres bajando un 0,11% y el MIB de Milán disminuyendo un 0,09%.

En el mercado de divisas, el euro se colocaba en 1,1801 frente al dólar, con una variación de -0,85%. Por su parte, el bitcoin se cotizaba en 87,113.23 dólares, con una ligera caída del 0,15%. La onza de oro troy se situaba en 4,514.80 dólares, con un incremento del 0,04%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se aprecia un 2,66% y se sitúa en los 62,04 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encarece un 1,56% hasta los 57,80 dólares.