Buenas noticias para los amantes de las plantas: en este mercadillo hay miles de variedades y a un precio que es un chollo

Madrid se prepara para recibir uno de los eventos más esperados por los amantes de la botánica: la Gran Venta de Plantas organizada por Plantes Pour Tous. Esta iniciativa regresa a la capital con una propuesta que combina precios irresistibles, diversidad de especies y un enfoque práctico para acercar la jardinería a todos los públicos. Lo más llamativo es que muchas plantas estarán disponibles por menos de 1 €, y más de la mitad por debajo de los 10 €.

El evento se celebrará en el Espacio 23, situado en la calle del General Oráa, 23, en el barrio de Salamanca. Durante tres días, del viernes 16 al domingo 18 de enero de 2026, Madrid se convertirá en un enorme vivero urbano. Los horarios serán el viernes de 12:00 a 20:00 horas, el sábado de 10:00 a 20:00 horas y el domingo de 11:00 a 18:00 horas.

La Gran Venta de Plantas vuelve a Madrid

La Gran Venta de Plantas se distingue por su amplia oferta: se podrán encontrar plantas de sombra, pet friendly, resistentes y de bajo mantenimiento, ideales tanto para principiantes como para jardineros experimentados. Además, habrá un rincón especial con plantas grandes desde 19,90 €. Para guiar a los visitantes, varios expertos en jardinería les ayudarán a elegir la especie que mejor se adapte a sus necesidades, estilo de vida y espacio disponible.

Más allá de las plantas, se podrán adquirir macetas, jardineras y tierra para macetas directamente importadas de Francia, así como otros accesorios como herramientas de jardinería, libros especializados y fertilizantes.

La entrada es completamente gratuita, pero es necesario reservar en la página web de Plantes Pour Tous. Esta reserva no sólo garantiza el acceso, sino que también ayuda a reducir el desperdicio de plantas y a planificar la logística del evento, garantizando que todos los asistentes encuentren lo que buscan.

Además de la posibilidad de adquirir plantas a precios mucho más bajos que en los viveros tradicionales, los visitantes pueden disfrutar de un espacio pensado para aprender y compartir conocimientos sobre jardinería. El evento cuenta con un equipo de expertos disponible para responder preguntas sobre riego, iluminación, fertilización y compatibilidad entre especies.

Cómo llegar

El Espacio 23 se encuentra en el barrio de Salamanca, una zona céntrica y bien comunicada de Madrid. Los asistentes pueden llegar en transporte público:

Metro : estaciones de Banco de España (línea 2) y Velázquez (línea 4) a pocos minutos a pie.

: estaciones de Banco de España (línea 2) y Velázquez (línea 4) a pocos minutos a pie. Autobús : varias líneas de EMT, como la 1, 2, 15 y 74, paran cerca del lugar.

: varias líneas de EMT, como la 1, 2, 15 y 74, paran cerca del lugar. Coche: hay aparcamiento en la zona, aunque se recomienda el uso de transporte público por la alta afluencia de visitantes.

El diseño del Espacio 23 se convierte en un gran vivero temporal: pasillos repletos de plantas de todos los tamaños, colores y texturas invitan a explorar y descubrir nuevas ideas de decoración. Desde pequeñas suculentas y cactus hasta helechos y plantas de sombra, cada rincón ofrece opciones para personalizar cualquier ambiente.

Después del éxito de anteriores ediciones, Plantes Pour Tous ha decidido abrir sus primeras jardinerías urbanas en Madrid, ofreciendo lugares de venta permanentes con la misma filosofía: miles de plantas a precios reducidos, accesorios de calidad y asesoramiento profesional.

Historia

Plantes Pour Tous nació de la pasión compartida de Léo y Julien por las plantas, mientras estudiaban arquitectura paisajista. Pronto se dieron cuenta de que los precios elevados, la lejanía de las jardinerías y la oferta limitada de plantas de interior dificultaban el acceso a la botánica en las ciudades. Así, surgió la idea de acercar las plantas a los entornos urbanos, ofreciendo opciones económicas y accesibles para todos.

La primera venta se llevó a cabo el 26 de junio de 2017 en París, y el éxito fue inmediato. Gracias a esta acogida, el concepto de Grandes Ventas de Plantas se consolidó y, en pocos meses, se replicó en otras ciudades como Lyon, Bordeaux o Lille. Durante estos primeros años, el equipo creció con la incorporación de su primer empleado en 2018, lo que permitió ampliar la organización de eventos y mejorar la experiencia de los asistentes.

En 2020 se lanzó la página web y, dos años más tarde, se inauguró el e-shop en Bélgica. Paralelamente, se abrió la primera jardinería urbana en París, cerca de la Place de la République, seguida de otra en Lyon.

Desde sus inicios, Léo y Julien han apostado por la sostenibilidad, apoyando producciones horticulturales europeas certificadas, principalmente bajo los sellos MPS o BIO. Además, optimizan la gestión de sus eventos para mantener las pérdidas por debajo del 2 % y reciclar los productos que no se venden.