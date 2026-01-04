¿Quieres el chándal de Maduro? En la tienda del Mallorca lo tienen

¿Quieres el chándal de Maduro con el que llegó detenido a Estados Unidos? En la tienda del Mallorca lo tienen. Es el mismo, con el único añadido del escudo del equipo bordado en el pecho, y es que corresponde al catálogo general de Nike, por lo que en realidad puede conseguirse en muchos países del mundo, aunque aparece ya agotado en la mayor parte de ellos.

El chándal pertenece a la equipación de paseo del primer equipo, y de hecho los jugadores han llegado hoy al estadio con él puesto, como puede verse en la fotografía del japonés Asano entrando a los vestuarios. Su precio es de 99,99 euros, 100 euros para redondear, y en la tienda del estadio lo tienen. De hecho, han sido muchos hoy los aficionados que se han acercado hasta allí para verlo, movidos por la curiosidad, aunque en realidad no parece que hayan sido demasiados los que se han sentido tentados por la necesidad de comprarlo.

Nike viste al Mallorca desde hace varias temporadas, pero lo hace a través de uno de sus distribuidores, e-motion, por lo que la ropa que emplea no es línea propia, sino que procede del catálogo general y lo único que se hace para personalizarla es bordarle el escudo, el nombre de cada jugador y serigrafiar la publicidad correspondiente.

Es, desde luego, un regalo de Reyes de última hora con bastante morbo: el chándal que la DEA americana le puso a Maduro tras detenerlo en Venezuela, pero con el escudo del Real Mallorca.